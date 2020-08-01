Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за минувший год

Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало ежегодную финансовую выписку, содержащую данные о доходах президента Дональда Трампа за 2019 год. Документ, в котором 78 страниц, был обнародован в пятницу вечером.

В прошлом году хозяин Белого дома заработал 21,4 миллиона долларов благодаря своему курорту Мар-а-Лаго во Флориде, отель в Вашингтоне принес 40,5 миллиона, прибыль от курорта Trump National Doral Miami составила 77,2 миллиона, а от гольф-клуба в Бедминстере в Нью-Джерси - 17,7 миллиона. Всего, как подсчитала The Wall Street Journal, доходы Трампа в 2019 году составили не менее 446 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Еще до вступления в должность президента Трамп заявил, что покинул все посты в принадлежащей ему компании Trump Organization. Однако он не стал избавляться от своих компаний. По данным юристов, это означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам семьи.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, которая составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать. Тогда хозяин Белого дома объявил, что будет отдавать эти деньги на различные благотворительные цели. Зарплату за первый квартал этого года президент перечислил на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.