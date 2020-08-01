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01.08.2020 07:05
Рубрика: В мире

Власти США повысят иммиграционные сборы на 20 процентов

Текст: Максим Макарычев
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) в пятницу объявила об увеличении сборов за подачу заявлений для некоторых категорий иммиграционных услуг. Новые сборы вступят в силу 2 октября 2020 года и будут повышены в среднем на 20 процентов.
Фото: Getty Images via AFP
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Суммы платежей, отмечается на сайте ведомства, были скорректированы, чтобы покрыть полную стоимость расходов на обработку заявок, поданных иммигрантами. Также USCIS увеличит сроки обработки иммиграционных заявок с 15 календарных до 15 рабочих дней.

Решение увеличить тарифы объясняется тем, что служба в условиях пандемии коронавируса столкнулась с сокращением финансирования и резким падением количества поданных иностранцами заявок о получении вида на жительство в США.

Как отмечает CNN, USCIS была вынуждена закрыть свои офисы и приостановить обслуживание заявок из-за пандемии. Ведомство обратилось в конгресс с просьбой предоставить экстренную финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда долларов. В отличие от большинства федеральных агентств, основная прибыль USCIS - сборы за предоставляемые услуги.

По некоторым категориям заявок сборы увеличатся на внушительную сумму. Для просителей убежища также будет взиматься дополнительная плата в размере 50 долларов. Вместе с тем, в отношении некоторых категорий сумма сбора уменьшится: например, соискатель вида на жительство в США заплатит за взятие у него биометрических данных 30, а не 85 долларов, как сейчас.

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