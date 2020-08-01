За сутки в России подтверждено 5462 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 690
- Свердловская область - 202
- Ханты-Мансийский АО - 170
- Санкт-Петербург - 161
- Нижегородская область - 159
- Московская область - 149
- Иркутская область - 146
- Красноярский край - 143
- Мурманская область - 138
- Ростовская область - 133
- Ставропольский край - 118
- Омская область - 114
- Ямало-Ненецкий АО - 111
- Ульяновская область - 110
- Челябинская область - 110
- Хабаровский край - 110
- Алтайский край - 108
- Оренбургская область - 106
- Приморский край - 102
- Краснодарский край - 99
- Новосибирская область - 98
- Саратовская область - 96
- Волгоградская область - 95
- Воронежская область - 89
- Тюменская область - 85
- Кемеровская область - 72
- Пермский край - 69
- Сахалинская область - 66
- Томская область - 60
- Республика Саха (Якутия) - 58
- Архангельская область - 57
- Астраханская область - 51
- Кировская область - 50
- Республика Коми - 48
- Белгородская область - 46
- Пензенская область - 46
- Самарская область - 43
- Республика Дагестан - 42
- Республика Бурятия - 42
- Ленинградская область - 40
- Чувашская Республика - 40
- Ярославская область - 37
- Республика Карелия - 37
- Республика Башкортостан - 35
- Псковская область - 33
- Курганская область - 33
- Республика Мордовия - 32
- Республика Татарстан - 31
- Брянская область - 30
- Орловская область - 30
- Тамбовская область - 29
- Тверская область - 29
- Калужская область - 28
- Костромская область - 28
- Рязанская область - 28
- Тульская область - 28
- Вологодская область - 28
- Республика Адыгея - 28
- Республика Алтай - 28
- Республика Тыва - 28
- Республика Крым - 28
- Ивановская область - 26
- Курская область - 25
- Владимирская область - 24
- Смоленская область - 24
- Амурская область - 24
- Калининградская область - 23
- Республика Ингушетия - 21
- Новгородская область - 20
- Республика Калмыкия - 19
- Республика Хакасия - 19
- Магаданская область - 19
- Удмуртская Республика - 18
- Кабардино-Балкарская Республика - 16
- Республика Марий Эл - 16
- Камчатский край - 16
- Липецкая область - 15
- Республика Северная Осетия - 13
- Забайкальский край - 13
- Чеченская Республика - 12
- Карачаево-Черкесская Республика - 11
- Севастополь - 5
- Еврейская АО - 3
Всего в России зарегистрировано 845 443 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2%
- Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Тульская область, Забайкальский край 0,3%
- Калужская область, Ивановская область, Брянская область, Смоленская область, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область 0,4%
- Республика Тыва, Камчатский край, Орловская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан 0,5%
За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев
- Владимирская область 5
- Ивановская область 3
- Московская область 3
- Орловская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 5
- Москва 13
- Республика Коми 1
- Архангельская область 3
- Мурманская область 2
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 9
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 4
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 2
- Нижегородская область 4
- Самарская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 1
- Республика Алтай 2
- Алтайский край 2
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 4
- Томская область 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 14 058 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 114 человек
- Белгородская область 18
- Брянская область 80
- Владимирская область 11
- Воронежская область 157
- Ивановская область 73
- Калужская область 60
- Костромская область 60
- Курская область 23
- Липецкая область 14
- Московская область 173
- Орловская область 70
- Рязанская область 13
- Смоленская область 70
- Тамбовская область 28
- Тверская область 14
- Тульская область 36
- Ярославская область 46
- Москва 1413
- Республика Карелия 40
- Республика Коми 75
- Архангельская область 278
- Вологодская область 13
- Калининградская область 8
- Ленинградская область 14
- Мурманская область 207
- Новгородская область 47
- Псковская область 35
- Санкт-Петербург 96
- Республика Адыгея 18
- Республика Калмыкия 35
- Республика Крым 7
- Краснодарский край 134
- Астраханская область 40
- Волгоградская область 80
- Ростовская область 133
- Севастополь 8
- Республика Дагестан 59
- Кабардино-Балкарская Республика 19
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 130
- Республика Башкортостан 7
- Республика Марий Эл 38
- Республика Мордовия 45
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 57
- Республика Чувашия 67
- Пермский край 42
- Кировская область 10
- Нижегородская область 439
- Оренбургская область 114
- Пензенская область 40
- Самарская область 102
- Саратовская область 122
- Ульяновская область 130
- Курганская область 66
- Свердловская область 697
- Тюменская область 214
- Ханты-Мансийский АО 266
- Ямало-Ненецкий автономный округ 273
- Челябинская область 147
- Республика Алтай 32
- Республика Тыва 78
- Республика Хакасия 25
- Алтайский край 39
- Красноярский край 51
- Иркутская область 200
- Кемеровская область 74
- Новосибирская область 188
- Омская область 144
- Томская область 73
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 33
- Забайкальский край 50
- Камчатский край 14
- Приморский край 80
- Амурская область 42
- Магаданская область 18
- Хабаровский край 121
- Сахалинская область 67
- Еврейская автономная область 6
За весь период выписано по выздоровлению по России - 646 524.