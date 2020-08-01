За сутки в России подтверждено 5462 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по субъектам такое Москва - 690 Свердловская область - 202 Ханты-Мансийский АО - 170 Санкт-Петербург - 161 Нижегородская область - 159 Московская область - 149 Иркутская область - 146 Красноярский край - 143 Мурманская область - 138 Ростовская область - 133 Ставропольский край - 118 Омская область - 114 Ямало-Ненецкий АО - 111 Ульяновская область - 110 Челябинская область - 110 Хабаровский край - 110 Алтайский край - 108 Оренбургская область - 106 Приморский край - 102 Краснодарский край - 99 Новосибирская область - 98 Саратовская область - 96 Волгоградская область - 95 Воронежская область - 89 Тюменская область - 85 Кемеровская область - 72 Пермский край - 69 Сахалинская область - 66 Томская область - 60 Республика Саха (Якутия) - 58 Архангельская область - 57 Астраханская область - 51 Кировская область - 50 Республика Коми - 48 Белгородская область - 46 Пензенская область - 46 Самарская область - 43 Республика Дагестан - 42 Республика Бурятия - 42 Ленинградская область - 40 Чувашская Республика - 40 Ярославская область - 37 Республика Карелия - 37 Республика Башкортостан - 35 Псковская область - 33 Курганская область - 33 Республика Мордовия - 32 Республика Татарстан - 31 Брянская область - 30 Орловская область - 30 Тамбовская область - 29 Тверская область - 29 Калужская область - 28 Костромская область - 28 Рязанская область - 28 Тульская область - 28 Вологодская область - 28 Республика Адыгея - 28 Республика Алтай - 28 Республика Тыва - 28 Республика Крым - 28 Ивановская область - 26 Курская область - 25 Владимирская область - 24 Смоленская область - 24 Амурская область - 24 Калининградская область - 23 Республика Ингушетия - 21 Новгородская область - 20 Республика Калмыкия - 19 Республика Хакасия - 19 Магаданская область - 19 Удмуртская Республика - 18 Кабардино-Балкарская Республика - 16 Республика Марий Эл - 16 Камчатский край - 16 Липецкая область - 15 Республика Северная Осетия - 13 Забайкальский край - 13 Чеченская Республика - 12 Карачаево-Черкесская Республика - 11 Севастополь - 5 Еврейская АО - 3 Всего в России зарегистрировано 845 443 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0% Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2% Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Тульская область, Забайкальский край 0,3% Калужская область, Ивановская область, Брянская область, Смоленская область, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область 0,4% Республика Тыва, Камчатский край, Орловская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан 0,5% За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев Владимирская область 5 Ивановская область 3 Московская область 3 Орловская область 1 Тверская область 2 Тульская область 5 Москва 13 Республика Коми 1 Архангельская область 3 Мурманская область 2 Новгородская область 1 Санкт-Петербург 9 Краснодарский край 1 Астраханская область 1 Волгоградская область 1 Ростовская область 5 Ставропольский край 3 Республика Мордовия 4 Удмуртская Республика 1 Кировская область 2 Нижегородская область 4 Самарская область 1 Курганская область 1 Свердловская область 6 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Челябинская область 1 Республика Алтай 2 Алтайский край 2 Иркутская область 2 Новосибирская область 4 Томская область 1 Приморский край 1 Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 14 058 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 114 человек Белгородская область 18 Брянская область 80 Владимирская область 11 Воронежская область 157 Ивановская область 73 Калужская область 60 Костромская область 60 Курская область 23 Липецкая область 14 Московская область 173 Орловская область 70 Рязанская область 13 Смоленская область 70 Тамбовская область 28 Тверская область 14 Тульская область 36 Ярославская область 46 Москва 1413 Республика Карелия 40 Республика Коми 75 Архангельская область 278 Вологодская область 13 Калининградская область 8 Ленинградская область 14 Мурманская область 207 Новгородская область 47 Псковская область 35 Санкт-Петербург 96 Республика Адыгея 18 Республика Калмыкия 35 Республика Крым 7 Краснодарский край 134 Астраханская область 40 Волгоградская область 80 Ростовская область 133 Севастополь 8 Республика Дагестан 59 Кабардино-Балкарская Республика 19 Карачаево-Черкесская Республика 4 Республика Северная Осетия - Алания 8 Чеченская Республика 6 Ставропольский край 130 Республика Башкортостан 7 Республика Марий Эл 38 Республика Мордовия 45 Республика Татарстан 2 Удмуртская Республика 57 Республика Чувашия 67 Пермский край 42 Кировская область 10 Нижегородская область 439 Оренбургская область 114 Пензенская область 40 Самарская область 102 Саратовская область 122 Ульяновская область 130 Курганская область 66 Свердловская область 697 Тюменская область 214 Ханты-Мансийский АО 266 Ямало-Ненецкий автономный округ 273 Челябинская область 147 Республика Алтай 32 Республика Тыва 78 Республика Хакасия 25 Алтайский край 39 Красноярский край 51 Иркутская область 200 Кемеровская область 74 Новосибирская область 188 Омская область 144 Томская область 73 Республика Бурятия 48 Республика Саха (Якутия) 33 Забайкальский край 50 Камчатский край 14 Приморский край 80 Амурская область 42 Магаданская область 18 Хабаровский край 121 Сахалинская область 67 Еврейская автономная область 6 За весь период выписано по выздоровлению по России - 646 524.