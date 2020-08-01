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01.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5462 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 5462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
  1. Москва - 690
  2. Свердловская область - 202
  3. Ханты-Мансийский АО - 170
  4. Санкт-Петербург - 161
  5. Нижегородская область - 159
  6. Московская область - 149
  7. Иркутская область - 146
  8. Красноярский край - 143
  9. Мурманская область - 138
  10. Ростовская область - 133
  11. Ставропольский край - 118
  12. Омская область - 114
  13. Ямало-Ненецкий АО - 111
  14. Ульяновская область - 110
  15. Челябинская область - 110
  16. Хабаровский край - 110
  17. Алтайский край - 108
  18. Оренбургская область - 106
  19. Приморский край - 102
  20. Краснодарский край - 99
  21. Новосибирская область - 98
  22. Саратовская область - 96
  23. Волгоградская область - 95
  24. Воронежская область - 89
  25. Тюменская область - 85
  26. Кемеровская область - 72
  27. Пермский край - 69
  28. Сахалинская область - 66
  29. Томская область - 60
  30. Республика Саха (Якутия) - 58
  31. Архангельская область - 57
  32. Астраханская область - 51
  33. Кировская область - 50
  34. Республика Коми - 48
  35. Белгородская область - 46
  36. Пензенская область - 46
  37. Самарская область - 43
  38. Республика Дагестан - 42
  39. Республика Бурятия - 42
  40. Ленинградская область - 40
  41. Чувашская Республика - 40
  42. Ярославская область - 37
  43. Республика Карелия - 37
  44. Республика Башкортостан - 35
  45. Псковская область - 33
  46. Курганская область - 33
  47. Республика Мордовия - 32
  48. Республика Татарстан - 31
  49. Брянская область - 30
  50. Орловская область - 30
  51. Тамбовская область - 29
  52. Тверская область - 29
  53. Калужская область - 28
  54. Костромская область - 28
  55. Рязанская область - 28
  56. Тульская область - 28
  57. Вологодская область - 28
  58. Республика Адыгея - 28
  59. Республика Алтай - 28
  60. Республика Тыва - 28
  61. Республика Крым - 28
  62. Ивановская область - 26
  63. Курская область - 25
  64. Владимирская область - 24
  65. Смоленская область - 24
  66. Амурская область - 24
  67. Калининградская область - 23
  68. Республика Ингушетия - 21
  69. Новгородская область - 20
  70. Республика Калмыкия - 19
  71. Республика Хакасия - 19
  72. Магаданская область - 19
  73. Удмуртская Республика - 18
  74. Кабардино-Балкарская Республика - 16
  75. Республика Марий Эл - 16
  76. Камчатский край - 16
  77. Липецкая область - 15
  78. Республика Северная Осетия - 13
  79. Забайкальский край - 13
  80. Чеченская Республика - 12
  81. Карачаево-Черкесская Республика - 11
  82. Севастополь - 5
  83. Еврейская АО - 3

Всего в России зарегистрировано 845 443 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область 0,2%
  3. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Тульская область, Забайкальский край 0,3%
  4. Калужская область, Ивановская область, Брянская область, Смоленская область, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область 0,4%
  5. Республика Тыва, Камчатский край, Орловская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан 0,5%
За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев
  1. Владимирская область 5
  2. Ивановская область 3
  3. Московская область 3
  4. Орловская область 1
  5. Тверская область 2
  6. Тульская область 5
  7. Москва 13
  8. Республика Коми 1
  9. Архангельская область 3
  10. Мурманская область 2
  11. Новгородская область 1
  12. Санкт-Петербург 9
  13. Краснодарский край 1
  14. Астраханская область 1
  15. Волгоградская область 1
  16. Ростовская область 5
  17. Ставропольский край 3
  18. Республика Мордовия 4
  19. Удмуртская Республика 1
  20. Кировская область 2
  21. Нижегородская область 4
  22. Самарская область 1
  23. Курганская область 1
  24. Свердловская область 6
  25. Ханты-Мансийский АО 1
  26. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  27. Челябинская область 1
  28. Республика Алтай 2
  29. Алтайский край 2
  30. Иркутская область 2
  31. Новосибирская область 4
  32. Томская область 1
  33. Приморский край 1
  34. Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 14 058 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 114 человек
  1. Белгородская область 18
  2. Брянская область 80
  3. Владимирская область 11
  4. Воронежская область 157
  5. Ивановская область 73
  6. Калужская область 60
  7. Костромская область 60
  8. Курская область 23
  9. Липецкая область 14
  10. Московская область 173
  11. Орловская область 70
  12. Рязанская область 13
  13. Смоленская область 70
  14. Тамбовская область 28
  15. Тверская область 14
  16. Тульская область 36
  17. Ярославская область 46
  18. Москва 1413
  19. Республика Карелия 40
  20. Республика Коми 75
  21. Архангельская область 278
  22. Вологодская область 13
  23. Калининградская область 8
  24. Ленинградская область 14
  25. Мурманская область 207
  26. Новгородская область 47
  27. Псковская область 35
  28. Санкт-Петербург 96
  29. Республика Адыгея 18
  30. Республика Калмыкия 35
  31. Республика Крым 7
  32. Краснодарский край 134
  33. Астраханская область 40
  34. Волгоградская область 80
  35. Ростовская область 133
  36. Севастополь 8
  37. Республика Дагестан 59
  38. Кабардино-Балкарская Республика 19
  39. Карачаево-Черкесская Республика 4
  40. Республика Северная Осетия - Алания 8
  41. Чеченская Республика 6
  42. Ставропольский край 130
  43. Республика Башкортостан 7
  44. Республика Марий Эл 38
  45. Республика Мордовия 45
  46. Республика Татарстан 2
  47. Удмуртская Республика 57
  48. Республика Чувашия 67
  49. Пермский край 42
  50. Кировская область 10
  51. Нижегородская область 439
  52. Оренбургская область 114
  53. Пензенская область 40
  54. Самарская область 102
  55. Саратовская область 122
  56. Ульяновская область 130
  57. Курганская область 66
  58. Свердловская область 697
  59. Тюменская область 214
  60. Ханты-Мансийский АО 266
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 273
  62. Челябинская область 147
  63. Республика Алтай 32
  64. Республика Тыва 78
  65. Республика Хакасия 25
  66. Алтайский край 39
  67. Красноярский край 51
  68. Иркутская область 200
  69. Кемеровская область 74
  70. Новосибирская область 188
  71. Омская область 144
  72. Томская область 73
  73. Республика Бурятия 48
  74. Республика Саха (Якутия) 33
  75. Забайкальский край 50
  76. Камчатский край 14
  77. Приморский край 80
  78. Амурская область 42
  79. Магаданская область 18
  80. Хабаровский край 121
  81. Сахалинская область 67
  82. Еврейская автономная область 6

За весь период выписано по выздоровлению по России - 646 524.

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