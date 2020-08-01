Захарова отвергла инсинуации о взрыве на борту польского президента

Утверждение польской правительственной подкомиссии о том, что взрывы на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году произошли из-за заложенного во время ремонта в России тротила, является бесконечным фантазийным процессом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что якобы тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России. "Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", - комментировала в этой связи дипломат.

Официальный представитель МИД РФ призвала внимательно прочитать расшифровку переговоров пилотов польского борта от 10 апреля 2010 года, когда официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь.

В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты отказались от полета на запасной аэродром и приняли решение посадить лайнер. Воздушное судно не дотянуло несколько метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный. Машина столкнулась сначала с деревьями, а затем с землей. Погибли все 96 человек на борту.