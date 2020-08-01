Новости

Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 14:27
В ОАЭ запустили первую в регионе атомную электростанцию 14:24
Для съемок нового фильма актер Том Круз полетит в космос. По-настоящему 13:56
"Спартак" отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году 13:43
Захарова отвергла инсинуации о взрыве на борту польского президента 13:37
СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево 13:31
Volkswagen приостановит производство в России 13:24
Консул РФ встретился с задержанными в Беларуси россиянами 13:12
"Спартак" отложил объявление о трансфере Кокорина 12:31
СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе 12:14
Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами 12:11
На Дону предъявили обвинение женщине, похитившей младенца из роддома 12:05
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении международных полетов 12:01
Мурашко: Подвиг медиков во время эпидемии COVID-19 увековечат в монументе 11:48
Доктор Мясников рассказал, как снизить риск тяжелой формы COVID-19 11:35
Игроки "Химок" обратились к губернатору после увольнения Юрана 11:26
В минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 11:15
Еще 1413 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:53
Более 170 тысяч москвичей не смогут выехать за рубеж из-за долгов 10:34
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов 09:38
Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей 09:15
Россия возобновила международное авиасообщение 08:40
На Украине силовики ликвидировали полтавского террориста 08:01
Чемпионат мира по го впервые пройдет во Владивостоке 07:51
Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
01.08.2020 13:37
Рубрика: В мире

Захарова отвергла инсинуации о взрыве на борту польского президента

Текст: Александр Саможнев

Утверждение польской правительственной подкомиссии о том, что взрывы на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году произошли из-за заложенного во время ремонта в России тротила, является бесконечным фантазийным процессом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Ариадна Рокоссовская
Посольство РФ в Польше требует найти похитителей памятника Рокоссовского

По словам Захаровой, польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что якобы тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России. "Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", - комментировала в этой связи дипломат.

Официальный представитель МИД РФ призвала внимательно прочитать расшифровку переговоров пилотов польского борта от 10 апреля 2010 года, когда официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь.

В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты отказались от полета на запасной аэродром и приняли решение посадить лайнер. Воздушное судно не дотянуло несколько метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный. Машина столкнулась сначала с деревьями, а затем с землей. Погибли все 96 человек на борту.

В мире Европа Польша Крушение самолета президента Польши

Главное сегодня

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении международных полетов
СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию
Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор