Власти Малайзии ввели обязательное ношение масок в общественных местах

В Малайзии с первого августа ношение защитных масок становится обязательным при посещении любых общественных мест. Ранее маски должны были носить лишь работники медицинских и других учреждений.

По словам старшего министра Исмаила Сабри Якоба, число новых случаев заражения коронавирусом стало расти по мере постепенного снятия социально-экономических ограничений. В связи с этим и было принято решение ввести подобный режим, пишет ТАСС. Нарушителей ждет штраф в размере тысячи ринггитов (235 долларов).

Ранее глава малазийского минздрава Хишам Абдула заявил, что в ближайшее время власти намерены обязать местных жителей носить маски в любом случае при выходе из дома. По последним данным, в Малайзии зарегистрированы почти девять тысяч случаев заражения новым коронавирусом.