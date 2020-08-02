Александр Кокорин перешел в московский "Спартак"

Уже на этой неделе стартует новый сезон в российской Премьер-лиге (РПЛ). Команды, насколько это возможно за столь короткий период, готовятся к чемпионату, а некоторые успевают еще и усилить состав.

Пожалуй, уже сейчас можно утверждать, что самый громкий переход летнего межсезонья осуществил "Спартак". Московский клуб неожиданно подписал Александра Кокорина. Контракт с форвардом рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на один год.

Вторую часть прошлого розыгрыша первенства Александр провел на правах аренды в "Сочи". Вояж на юг страны получился успешным: в десяти встречах он забил семь мячей. Было понятно, что по окончании сезона у него будут разные варианты продолжения карьеры. В том числе и из Европы, где, по разной информации, им интересовались из Франции и Италии.

Не исключен был вариант с возвращением в "Зенит", контракт с которым у Кокорина истек в конце июля. Но "Спартак" сыграл на опережение и пополнил состав новым нападающим.

Что интересно, несколько лет назад в одном из интервью Александр признавался: он не любит "красно-белых", причем с детства. Футболист вспомнил историю, как в девятилетнем возрасте приехал за 700 километров в Москву на просмотр в "Спартак", а ему даже не дали майку. Впрочем, по словам Кокорина, те обиды уже забыты.

- Мне припоминают те слова. Я тогда сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд "Спартак" был принципиальным соперником. Но сейчас все обиды позади, я здесь и хочу играть. Готов помочь клубу стать сильнее и вернуться наверх, - сказал Кокорин в первом интервью пресс-службе "Спартака" после перехода.

До перехода в "Спартак" Кокорин выступал за принципиальных соперников "красно-белых" - "Динамо" и "Зенит"

Также Александр рассказал, что уже пообщался с главным тренером "красно-белых" Доменико Тедеско. Кроме того, форвард объяснил, почему он попросил полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова дать ему девятый номер.

- Тедеско поздравил меня. Он тоже рад, что все решилось быстро и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Тренер сказал: "Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать". Что касается девятки, то я позвонил Мирзову и объяснил: для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под этим номером, даже руководству сказал, что для меня это важно, - сказал Кокорин.

Успел приобрести новичка еще один столичный клуб - ЦСКА. Армейцы усилились нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем. Контракт подписан на пять лет. По информации СМИ, зарплата игрока составит 900 тысяч евро в год. За каждое результативное действие предусмотрен бонус в размере пяти тысяч евро.

Еще до вылета в Москву Гайч успел дать интервью аргентинским СМИ, в котором рассказал о подробностях перехода. По словам футболиста, большое впечатление на него произвел разговор с главным тренером "красно-синих" Виктором Гончаренко.

- Мы много говорили с Гончаренко с помощью переводчика. Это было роскошно. Общались обо всем: городе, базе, команде. Он говорил мне, что может поставить меня единственным форвардом или с кем-то в паре. Схемы могут меняться. Тренер признался: он ждет не дождется моего приезда. Гончаренко следил за мной с первого турнира в составе сборной. Смотрел все соревнования, скауты приезжали. Я был очень удивлен. Мне понравился такой интерес, - подчеркнул Гайч.

Тем временем в ФНЛ (второй по силе дивизион чемпионата России) состоялись матчи первого тура. Результаты были зафиксированы следующие: "Алания" (Владикавказ) - "СКА-Хабаровск" - 2:4, "Волгарь" (Астрахань) - "Краснодар-2" - 3:0, "Факел" (Воронеж) - "Акрон" (Тольятти) - 1:0, "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1, "Текстильщик" (Иваново) - "Велес" (Москва) - 0:0, "Динамо-Брянск" - "Оренбург" - 0:1, "Иртыш" (Омск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2, "Чертаново" (Москва) - "Спартак-2" (Москва) - 1:2, "Нижний Новгород" - "Томь" (Томск) - 1:0, "Шинник" (Ярославль) - "Торпедо" (Москва) - 1:0. Результат встречи "Крыльев Советов" с "Балтикой" в Самаре стал известен после подписания номера "РГ" в печать.