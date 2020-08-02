Ученые из компании 23andMe попытались восстановить картину американского прошлого, используя ДНК более 50 тысяч людей из обеих Америк, Западной Европы и атлантического побережья Африки. Оказалось, что этот метод ничуть не хуже, чем исторические документы и прочие свидетельства, способен рассказать о том, где находится настоящая родина афроамериканцев.

Как известно, за все время так называемой трансатлантической работорговли с западного побережья Африки были насильно вывезены 12,5 миллиона человек. Отправляли их в разные страны: кого-то в Южную Америку, кого-то в британские колонии в Карибском море, а кого-то в нынешние США. Новое генетическое исследование показало, что сегодня гораздо больше афроамериканцев имеют нигерийские корни, чем о том свидетельствуют исторические документы. Как объясняют ученые, все дело в маршрутах работорговли, которые не всегда напрямую связывали нынешнюю Нигерию с нынешними Соединенными Штатами. Нередко вывезенных из Нигерии невольников сначала привозили на Карибы, а оттуда уже в Америку, что сложно отследить исключительно по портовым журналам, как то делали историки.

А вот в Латинскую Америку рабов привозили в основном из западно-центральной Африки, нынешних Сенегала, Гамбии и территорий залива Бенин - что также подтвердили новые генетические данные. Однако генома сенегальцев и гамбийцев в ДНК современных афроамериканцев практически не наблюдается - исследователи объяснили это тем, что выходцев из этих регионов обычно использовали на рисовых плантациях, где они очень быстро умирали от малярии и просто не успевали обзавестись детьми.

Ученые также установили, что хотя работорговцы старались вывозить и продавать в основном невольников-мужчин, наибольший вклад в генетический код современных потомков рабов внесли женщины. В США и некоторых частях бывших карибских колоний Британии влияние женщин на их генофонд в полтора или даже два раза больше влияния мужчин, а в Латинской и Центральной Америках аж в 13-17 раз. Дело в том, что мужчины-рабы нередко умирали молодыми от тяжелой работы и болезней, а от женщин требовали обильного потомства, чтобы "воспроизводить" новую рабочую силу.