Боец UFC потерял сознание в раздевалке перед боем

Американский боец UFC Тревин Джайлс потерял сознание незадолго до выхода на бой.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5, главным событием которого стал бой между представителями США Дереком Брансоном и Эдменом Шахбазяном.

В программе турнира значился поединок между Тревином Джайлсом и Кевином Холландом. Однако его пришлось в срочном порядке отменить. Джайлс прямо перед выходом на бой потерял сознание.

27-летний спортсмен был доставлен в больницу на обследование, хотя сам он после того, как пришел в себя, выразил желание все же выйти на поединок. Однако организаторы решили не рисковать.

Ранее на этом турнире был отменен бой Эда Хермана и Джеральда Миршерта. У второго бойца был выявлен коронавирус.