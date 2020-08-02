Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заболели коронавирусом

У 33 членов экипажа норвежского круизного судна MS Roald Amundsen в ходе тестирования зафиксирован положительный результат на коронавирус, сообщила компания-оператор Hurtigruten.

Прибыв в северный норвежский порт Тромсё с архипелага Шпицберген, экипаж круизного лайнера был помещен в карантин на борту после госпитализации четырех членов команды. При этом у них не наблюдалось симптомов COVID-19, сообщает AFP. В результате проведенного тестирования положительный результат на коронавирус был выявлен у почти каждого пятого члена экипажа. Пять человек будут протестированы повторно.

На борту судна находилось почти 180 пассажиров с момента его отправки в круиз 25 июля. Ни один из пассажиров не сообщил о симптомах, связанных с коронавирусом во время рейса. Все пассажиры покинули лайнер в пятницу и были помещены на карантин в Тромсё. MS Roald Amundsen - один из первых круизных кораблей в мире, возобновивших рейсы после снятия ограничительных мер. Лайнер работал только на 50 процентов своей мощности. Он может вместить 539 пассажиров. Судно должно было отплыть в Шпицберген в пятницу днем. Следующий его круизный тур перенесен на сентябрь.