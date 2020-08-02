Новости

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 22:15
Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании 22:09
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе 22:03
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 21:35
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 21:17
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте 21:14
СК завел дело по факту падения легкомоторного самолета под Калининградом 21:12
Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник" 20:36
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 19:59
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 19:52
Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера 19:41
Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом 19:33
Первый международный рейс вылетел из Пулково после снятия запретов 19:20
Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями 18:56
В Москве провалился проспект Маршала Жукова 18:48
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 18:28
Брестский полигон готовится к проведению Армейских международных игр 18:27
В результате проливных дождей в Южной Корее пропали без вести 14 человек 18:11
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании 18:00
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
02.08.2020 21:14
Рубрика: Власть

Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно возрастает. И эта тенденцию сохранятся с начала мая.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом

По данным Минобороны на 2 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 98 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, за последние четыре месяца в армии и на флоте превысило 9 тысяч 100 человек.

Кроме того, более 29 700 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день чуть более тысячи военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 847 пациентов лежат в военных госпиталях. 25 изолированы по месту службы. Десять лежат в гражданских больницах и клиниках. А менее двухсот человек изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. И они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных представителей Вооруженных сил заболевание коронавирусом проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем 3 340 пациентам, почти 550 из которых - гражданские. Все они получают необходимую помощь.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
"Вектор" планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
За сутки в России выявлено 5475 случаев COVID-19 в 84 регионах
Путин поздравил десантников с праздником
Оформить пенсию можно будет через банк
Адвокаты предложили усилить защиту потерпевших