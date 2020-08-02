Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте

Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в армии и на флоте постоянно возрастает. И эта тенденцию сохранятся с начала мая.

По данным Минобороны на 2 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 98 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, за последние четыре месяца в армии и на флоте превысило 9 тысяч 100 человек.

Кроме того, более 29 700 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день чуть более тысячи военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 847 пациентов лежат в военных госпиталях. 25 изолированы по месту службы. Десять лежат в гражданских больницах и клиниках. А менее двухсот человек изолированы на дому. Эти цифры ежедневно меняются. И они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных представителей Вооруженных сил заболевание коронавирусом проходит бессимптомно.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь оказана более чем 3 340 пациентам, почти 550 из которых - гражданские. Все они получают необходимую помощь.