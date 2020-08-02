Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.

Поединок завершился досрочно. В третьем раунде рефери его остановил, и Брансон стал победителем боя техническим нокаутом. Для него эта победа стала 21-й в карьере при семи поражениях. У Шахбазяна поражение стало первым после 12 побед подряд.

В еще одном основном поединке бразильянка Дженнифер Майе болевым приемом победила Джоан Калдервуд из Великобритании.

В программе турнира значился поединок между Тревином Джайлсом и Кевином Холландом. Однако его пришлось в срочном порядке отменить. Джайлс прямо перед выходом на бой потерял сознание.