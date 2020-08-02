Брестский полигон готовится к проведению Армейских международных игр

Традиционные Армейские международные игры в этом году из-за пандемии коронавируса пройдут на территории пяти государств, в том числе и на полигоне под Брестом, уточнил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

"С учетом эпидемиологической обстановки изоляция и другие необходимые меры будут соблюдаться в полном объеме", - подчеркнул он перед началом праздничных мероприятий, посвященных в воскресенье Дню десантников.

"На Брестском полигоне будут проходить "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". На первый конкурс пока заявлено 18 команд, на второй - пять. "Но каждый день информация меняется", - пояснил военачальник БЕЛТА, уточнив, что участники начнут прибывать в город над Бугом с 10 по 22 августа.

Для проведения международных соревнований, по его словам, местный полигон значительно модернизировали. Увеличилась, в частности, протяженность полевых дорог, усовершенствованы площадки для стрельбы, появились и новые объекты. "Когда мы начали заниматься подготовкой к Армейским играм, одной из задач ставили поднять на новый качественный уровень Брестский полигон. За пять лет он изменился до неузнаваемости, осталось доработать лишь некоторые штрихи", - подытожил командующий силами спецопераций.

Кроме того, в конце сентября на полигоне Брестской десантно-штурмовой бригады планируется провести плановые белорусско-российско-сербские учения "Славянское братство", - сообщил Денисенко.