Если бы законопослушный декларант, товары которого сегодня пересекают границу, мог бы переместиться во времени на десять лет в будущее, то он увидел бы совсем другую таможню. В 2030 году скорость, удобство и простота таможенного оформления достигнут совершенно нового уровня - главными элементами станут цифровые технологии и искусственный интеллект.

Мы создаем практически полностью безбумажную среду, внедряем методы обработки и анализа больших массивов данных. Эти и другие наработки легли в основу Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, утвержденной правительством в мае этого года.

Остановлюсь на том, что уже сделано за последние три года в рамках Комплексной программы развития ФТС России, принятой в 2017 году.

Фундаментом изменений стал перевод декларационного массива из таможенных постов и региональных таможен в центры электронного декларирования (ЦЭДы). Все оформление в России сконцентрировано в 16 таких "фабриках декларирования", благодаря которым удалось разделить документальный и фактический контроль товаров: декларации оформляются в ЦЭДах, а физически груз проверяется на таможенных постах. Это позволило свести к минимуму внешнее "влияние" на принимаемые решения.

Мы находимся на финишной прямой по пути к практически стопроцентному декларированию в ЦЭДах. Это позволило добиться единообразия выпуска: до реформы один и тот же товар в различных таможнях мог оформляться по-разному, что порождало немало разногласий и критики в наш адрес. Сейчас эта проблема исключена.

Теперь потоками документов проще "дирижировать", направляя декларации к свободным инспекторам внутри каждого ЦЭДа. Именно благодаря современным технологиям впервые в истории таможни мы на системном уровне устраняем возможность для коррупционных явлений, разрываем контакт предпринимателя с выпускающим инспектором. Переход на работу через ЦЭДы позволил снизить степень участия инспекторов при таможенном оформлении товарных партий.

Результаты нас обнадеживают: за первое полугодие 2020 года в автоматическом порядке зарегистрировано свыше 1,6 млн деклараций (71% от общего количества) и автоматически выпущено около 500 тыс. деклараций участников ВЭД низкого уровня риска. В итоге добросовестный бизнес может забыть о "часах", проведенных на таможне: время автоматической регистрации - 2 минуты, автовыпуска - около 3 минут. То есть на оформление безрисковых товарных партий уходит в среднем не более 4-5 минут.

Еще один важный шаг, который, уверен, заметили и по достоинству оценили все экспортеры и импортеры - переход на единые лицевые счета (ЕЛС). Раньше участники внешнеэкономической деятельности были вынуждены открывать в разных частях страны счета, привязанные к операциям в таможенных органах данного региона. Это приводило как к распылению финансовых средств, так и к дополнительным административным издержкам.

Теперь же в рамках реформы таможенного администрирования мы создали систему ЕЛС и в 2018-2020 годах плавно перевели все категории плательщиков на эти счета. Открыто уже свыше 320 тыс. единых лицевых счетов. Их внедрение упростило процесс расчетов и повысило эффективность управления денежными средствами: теперь у плательщиков есть возможность оперативного управления остатками и отслеживания задолженностей перед таможенными органами.

Таможня последовательно идет к тому, что поставки законопослушного бизнеса будут максимально быстро и предсказуемо проходить контроль

Учли и комфорт пользователей ЕЛС: все операции сейчас проходят с помощью удобного и современного интерфейса в "Личном кабинете участника ВЭД" на сайте ФТС. К слову, "Личный кабинет" мы также активно развиваем, наполняя его новыми сервисами и возможностями. Участник ВЭД может в режиме онлайн подать декларацию и сопроводительные данные, увидеть разрешительные документы, просмотреть сведения о банке и гарантиях, задолженности, получить информацию обо всех запретах и ограничениях на ввозимые и вывозимые товары. Число зарегистрированных пользователей кабинета в 2017-2019 годах увеличивалось в геометрической прогрессии и превысило 150 тыс. юридических и физических лиц.

Успешно достигнув поставленных целей в ходе реформ прошедших трех лет, мы заложили основу "таможни будущего" и перешли к планированию на более длительный срок. Стратегия-2030 - основополагающий документ, по которому будет развиваться служба в ближайшее десятилетие. Наша цель - полностью автоматическое совершение таможенных операций с использованием передовых цифровых технологий. Таможенное администрирование должно стать быстрым и удобным для бизнеса высокотехнологичным процессом.

Наглядным примером преображения таможни станет повышение скорости прохождения пунктов пропуска. По сути меняется само восприятие пункта пропуска на границе: он становится интеллектуальным и будет представлять собой единую информационную систему, куда поступают данные с инспекционно-досмотровых и весогабаритных комплексов, систем радиационного контроля, других средств таможенного контроля. Далее эта информация будет автоматически анализироваться, параллельно будут запущены системы электронной очереди и диспетчеризации. Стройная работа всех этих компонентов должна обеспечить безостановочное прохождение пункта пропуска для безрисковых товарных партий.

Разумеется, мы не забываем и о физической инфраструктуре пунктов пропуска, так как уже давно назрел вопрос об их модернизации. И таможенники свои предложения на этот счет неоднократно высказывали на различных публичных площадках. Отрадно, что работа в этом направлении началась: в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для модернизации определены 37 экспортно ориентированных пунктов пропуска. Но нельзя на этом останавливаться. Всего у нас 261 действующий пункт пропуска по всем видам транспорта.

Другим важным направлением реализации Стратегии-2030 является технология оценки товарных партий в режиме онлайн. В зависимости от характеристик товара, условий его перемещения через границу и степени добросовестности декларанта система автоматически будет принимать решения о досмотре той или иной партии.

Быстро и правильно обработать, проанализировать и сопоставить большой массив данных вручную физически невозможно. Поэтому планируем максимально автоматизировать основной инструмент таможенного контроля - систему управления рисками. Это позволит оперативно выявлять факты несоответствия или искажения данных, проводить обоснованные проверки и досмотры, тем самым повысить эффективность работы таможни в целом, снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес.

Рассчитываем, что применение современных технологий также повысит и привлекательность статуса уполномоченного экономического оператора, товарные партии которого по законодательству отнесены к "зеленому сектору", то есть к безрисковым поставкам. Таможня идет к тому, что поставки законопослушного бизнеса будут максимально быстро и предсказуемо проходить контроль.

В наших информационных базах накоплен огромный массив данных по миллионам перевозок. В дополнение к этому в постоянном режиме к нам поступают сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия от коллег из других ведомств, организован обмен информацией с зарубежными таможенными администрациями. Полученные сведения используются для пресечения попыток провоза контрабанды, контрафактных товаров, выявления случаев уклонения от уплаты таможенных платежей и других нарушений.

Создание в России и ЕАЭС единой системы прослеживаемости товаров позволит анализировать цепочки поставок товаров с момента их выпуска таможней до реализации конечному потребителю в торговой точке. Такая система должна автоматически выявлять факты ввоза, продажи и перепродажи нелегальной продукции.

В рамках данного направления планируем наладить информационное взаимодействие с зарубежными партнерами на этапе движения товаров от производителя до границы ЕАЭС, внедрить цифровой валютный контроль, отслеживать движение и использование национальных ресурсов, прежде всего древесины и лесоматериалов.

К 2030 году практически вся работа Федеральной таможенной службы будет переведена в цифровую среду. Запланированы и уже реализуются необходимые мероприятия по созданию соответствующей ИТ-инфраструктуры. Нам нужна не просто мощная, но и сверхнадежная система, которая будет круглосуточно обеспечивать непрерывность таможенного оформления.

В этом году мы приступили к проектированию на базе Тверской таможни Главного центра обработки данных - ГЦОДа ФТС России. Его создание позволит обеспечить сохранность информации, высокую скорость ее обработки, бесперебойность работы баз данных. Параллельно прорабатывается проект по запуску Единого таможенного контакт-центра, на номер которого будут поступать все входящие телефонные звонки. Такой привычный для бизнеса с точки зрения клиентоориентированности шаг даст нам возможность оптимизировать потоки информации внутри ведомства и внедрить новые стандарты круглосуточной консультационной и технической поддержки участников ВЭД.

Трансформация таможенного администрирования меняет роль и место таможенного офицера. Уже сейчас - и этот тренд, уверен, будет продолжаться - для реализации цифровых проектов нам требуются специалисты со знанием методов анализа больших объемов данных, способностями к быстрому переобучению, готовностью применять технологии. Отсюда вытекает задача повышения эффективности управления кадрами, отбора и подготовки персонала, его мотивации. В ФТС трудятся немало профессионалов своего дела, много лет отдавших таможенной службе. Наша задача - создать им необходимые условия для повышения квалификации в сфере информационных технологий.

Уделено значительное внимание мерам по обеспечению достойных и конкурентных условий службы в таможенных органах. Речь не только о стабильной зарплате, но и о возможностях карьерного роста, улучшении условий труда, льготном санаторно-курортном обслуживании, качественной ведомственной медицине.

При разработке Стратегии-2030 мы исходили из принципа "незаметность для бизнеса и результативность для государства", ведь идущая в ногу со временем таможня - залог успешного развития сферы внешней торговли и стабильного поступления платежей в государственную казну. Таможня, открытая изменениям, - один из ключевых партнеров для бизнеса в контексте снижения трансграничных издержек, появления новых ниш и направлений для бизнеса, выхода на ранее не освоенные российскими компаниями рынки.

Уверен, что реализация Стратегии-2030 позволит существенно улучшить деловой климат в России. В результате реформирования добросовестный бизнес получит понятные фискальные требования, быстрое и комфортное прохождение таможенных процедур. Для государства обновленная таможня станет гарантом защиты внутреннего рынка, будет способствовать развитию несырьевого экспорта, многоформатному экономическому взаимодействию на всем пространстве ЕАЭС. Таким образом, создание в ближайшее десятилетие высокотехнологичной таможенной службы - задача общероссийской важности. Мы будем стараться выполнить ее достойно и в срок!