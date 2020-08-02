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02.08.2020 17:40
Рубрика: Экономика

Туша нараспашку

Цены на свинину могут снизиться до конца года
Текст: Татьяна Карабут
За первое полугодие в России серьезно увеличилось производство мяса. Это делает его более доступным по цене для отечественных потребителей и открывает новые возможности для поставок за рубеж.
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости

Наибольший рост произошел в свиноводстве - 10,9%, сообщили в минсельхозе. Это объясняется открытием новых предприятий и расширением экспорта, считают в ведомстве. По данным Росстата, производство говядины за первое полугодие увеличилось на 2,3%, мяса птицы - на 0,8%.

Фото: iStock
Потребительский спрос сместился в сторону более дешевого мяса

В 2017-2019 годах в строительство свинокомплексов были вложены многомиллиардные инвестиции. Теперь предприятия выходят на полную мощность, и этот процесс продлится еще несколько лет, пояснил глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По итогам года рост производства свинины составит около 7%, оценивает он. При этом уже по результатам 2019 года Россия боролась за 4-5 место по объему производства свинины в мире. К 2025 году, по прогнозам минсельхоза, ожидается увеличение объемов производства свинины более чем на треть только за счет уже заявленных инвестпроектов. Таким образом, в стране будет выпускаться более 4,5 млн тонн свинины.

В перспективе это приведет к небольшому росту потребления мяса внутри страны, несмотря на снижение доходов, считает Юшин. За последние девять лет потребление мяса в России выросло на 10,1% и в 2019 году составило 76 кг на человека, оценивают в "Центре агроаналитики" при минсельхозе.

Несмотря на инфляцию и рост себестоимости производства, цены на мясо птицы и свинину уже несколько лет снижаются, говорит Юшин. По прогнозам эксперта, в ближайшее время цены на мясо птицы останутся стабильными, а на свинину снизятся еще. Это сделает мясо еще более доступным в сравнении с другими продуктами (например, рыбой), считает Юшин. Рост собственного производства будет диктовать дальнейшее снижение цен в ближайшие два-три года, соглашается руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его оценкам, уже в этом году можно ожидать снижение розничных цен на мясо свинины на 3-4 %.

За последние девять лет россияне стали есть на 10% больше мяса - по 76 кг на человека в год

При этом Россия заметно наращивает поставки мяса на внешние рынки. За первую половину 2020 года объем экспорта свинины вырос в четыре раза, мяса птицы - в 2,5 раза, говядины - в три раза, подсчитывают в Россельхозбанке. Главным импортером российской мясной продукции стал Китай (45%), оттеснив на вторую строчку Украину.

Помимо Китая (который для российской свинины пока закрыт) перспективными для поставок мяса Юшин находит рынки Японии, Южной Кореи, стран Ближнего Востока и Персидского залива. Но выйти на многие рынки будет непросто из-за ветеринарных, технических и иных причин. Кроме того, на мировом рынке давно сложилась жесткая конкуренция, и в этом году она только усилится, говорит эксперт.

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