Все это началось в тот самый день, когда мы с моим семилетним сыном Юрием Юрьевичем уютно устроились на старом диване нашей дачи в подмосковной Валентиновке и приступили к чтению только что купленной книги моего любимого писателя Юрия Коваля про приключения Васи Куролесова и капитана Болдырева. Мы читали ее три дня с перерывами на ночной сон и когда дочитали до конца, и у сына, и у меня возникло ощущение, что больше всего нам хочется немедленно вернуться в город Карманов к полюбившимся героям.

В конце концов ЮрЮр потянул меня за рукав и сказал: "Пап, пойдем в магазин и купим продолжение "Васи Куролесова". Я сказал ему тогда, что продолжение, к сожалению, не написано. "Ладно, - нехотя согласился он, - тогда подождем, когда Коваль его напишет? А скоро он его напишет?"

Ответить на этот вопрос было тяжелей всего, но я ответил как есть: "К несчастью, - сказал я, - Юрий Коваль не напишет продолжения, поскольку его уже нет на этом свете, он умер".

ЮрЮр загрустил, но, подумав, предложил сделать вот что: "А давай, - сказал он, - сами напишем продолжение". "Давай попробуем, - согласился я, - хотя мы с тобой даже вместе не такие талантливые, как Коваль".

Мы "пробовали" так. Я вставал рано утром и писал начало главы. Вечером, после возвращения с работы дописывал главу и давал читать то, что получилось, ЮрЮру. Тот читал, мы обсуждали написанное, а заодно то, что должно быть в нашей книжке дальше. На следующее утро я вставал пораньше... Ну, вот такая у нас началась жизнь.

И когда это добровольное мучение закончилось, мы поняли, что получилась у нас книжка-благодарность замечательному писателю Юрию Ковалю и его таланту. Назвали наш "роман" "Тайна старой дачи". Туда, в подпол нашей избушки однажды ночью забрались бандиты, которые искали реальный схрон с бриллиантами, заложенный еще в Гражданскую войну разорившимся ювелиром, работавшим фотографом в городе Карманове. Конечно же, помогать нам с Юркой отыскать этот клад и арестовать бандитов взялись капитан Болдырев и Василий Куролесов. Роман наш был полон жути, ночных приключений, таинственных похищений. Было даже одно убийство. И действовали вместе с капитаном Болдыревым и Василием Куролесовым наши друзья, реальные люди, только с измененными фамилиями.

Книжка вышла, и мы раздали ее тем самым друзьям. Жаль, что не удалось подарить самому Юрию Иосифовичу Ковалю. Небось это его позабавило бы...

Ну а что было дальше? А дальше мы с Юрием Юрьевичем снова уселись на наш старый диван и принялись читать про капитана Болдырева и Васю Куролесова, ту самую книжку Юрия Коваля. Поскольку, как показала практика, лучше Коваля про Куролесова и Болдырева не сможет написать никто, даже мы.