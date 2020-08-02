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02.08.2020 13:51
Рубрика: В мире

Чистка органа собора Парижской Богоматери займет три года

Текст: Юрий Когалов
В понедельник рабочие начнут разбирать симфонический орган в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на государственное учреждение, в ведении которого находятся реставрационные работы.
Фото: Stephane de Sakutin/Pool via AP Фото: Stephane de Sakutin/Pool via AP
Фото: Stephane de Sakutin/Pool via AP

По его данным, в апреле 2019 года огонь практически не повредил музыкальный инструмент, пожарные умудрились не залить его водой, однако после ЧП он был покрыт свинцовой пылью. К тому же на его состояние повлияла погода - летняя жара 2019 года. И теперь самый большой орган во Франции, голос Нотр-Дам де Пари с 1733 года, нуждается в чистке и реставрации.

Фото: Stephane de Sakutin/ Pool via REUTERS
Нотр-Дам восстановят в прежнем виде

Разбор 8 тысяч труб начнется 3 августа и завершится лишь к концу года. Все демонтированные элементы будут храниться в четырех водонепроницаемых контейнерах. Предполагается, что восстановительные работы займут три года. Однако кому будет поручена эта честь, пока неизвестно, власти Франции намерены объявить тендер на проведение чистки, реставрации и повторной сборки инструмента.

Как отметили в госучреждении, ответственном за реставрационные работы в соборе, их цель - вернуть инструмент в рабочее состояние, в котором он находился до пожара. Власти Франции намерены сделать так, чтобы он уже звучал во время службы, которая пройдет в апреле 2024 года, спустя пять лет после разрушительного пожара.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери - одном из символов французской столицы - произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия здание серьезно пострадало, частично обрушилась крыша, в том числе знаменитый шпиль.

Процесс восстановления собора идет с большими задержками. Этому сначала мешала угроза загрязнения свинцом, затем плохая погода (особенно сильный ветер), различные акции протеста и забастовки и, конечно, пандемия коронавируса. В начале марта все строительные работы были приостановлены, возобновились они только в мае. В начале июня рабочие приступили к демонтажу строительных лесов, возведенных для ремонта шпиля собора Парижской Богоматери и деформировавшихся во время пожара. Завершится этот процесс к сентябрю.

Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей

Кстати, лишь недавно в спорах о том, как будет выглядеть Нотр-Дам после реставрации, была поставлена точка. Как отметили в Елисейском дворце, его следует восстановить "как можно ближе к его прежнему облику". Это решение Эмманюэль Макрон принял, изучив доклад Национальной комиссии по наследию и архитектуре, с которым его ознакомил главный архитектор Нотр-Дама.

В первые дни после пожара французский лидер обещал придать шпилю и крыше вид в "современном духе", однако простые граждане выступили против изменения облика храма, и к их мнению решили прислушаться.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

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