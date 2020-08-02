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02.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

До конца лета курс рубля обновит минимумы 2016 года

Текст: Георгий Панин
Рубль показал на этой неделе наихудший результат среди 23 валют стран с развивающейся экономикой. По итогам недели курс доллара подскочил на 3,4 процента, достигнув на пике 74,50 рубля. Евро стал дороже на 4,5 процента, достигнув 88 рублей. И это при стабильных настроениях на внешних финансовых рынках, а также устойчивых ценах на нефть.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал о причинах слабого рубля и насколько он может еще упасть в августе.

Фото: iStock
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Михаил, что все же стало причиной такой внезапной слабости рубля? Санкции против Северного потока-2? Цены-то на нефть были стабильными.

Михаил Коган: Тут много факторов сошлось. Ухудшился платежный баланс, поскольку с открытием экономики и частично границ появился спрос на валюту. Снизилась ключевая ставки ЦБ до 4,25 процента годовых.

Банк России практически исчерпал "запас хода" в смягчении политики. И предполагаемое понижение на 0,25 процента в сентябре уже выглядит не столь заманчиво для зарубежных инвесторов, как это было весной перед тем, как регулятор начал агрессивное снижение ставок.

К тому же в последнее время нерезиденты не могут не учитывать санкционные риски. В том числе, и ограничительные меры в отношении участников "Северного потока - 2". Кроме того, в США кандидат от демократов Джо Байден хоть и с небольшим отрывом, но вышел вперед Трампа в президентской кампании. А он обещал усилить давление на Россию в случае своего избрания.

Последствия этих действий могут ощущаться еще и на следующей неделе, а противовеса нет.

Как, по-вашему, в такой обстановке начнется новая торговая неделя для рубля?

Михаил Коган: В понедельник весь мир будет отыгрывать данные по производственной активности, включая оценки по Китаю, еврозоне и США. Однако рублю остается лишь уповать на влияние технических факторов, которые могут сработать в том случае, если нерезиденты уже полностью конвертировали дивиденды в валюту.

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При реализации этой гипотезы у рубля появится возможность частично реабилитироваться, особенно против евро. После достижения 88 рублей возможен откат к 85,50-86 рублей в рамках недели. По доллару - к 73 рублям. Начало этому движению может быть положено в понедельник, хотя не исключено, что старт дня пройдет под лозунгом "додавим всех оптимистов окончательно".

Август может принести нам новые максимумы евро и доллара?

Михаил Коган: Да. После предполагаемой коррекционной волны можно ожидать движение в повышательном боковике, в рамках которого максимумы, показанные на исходе этой недели, могут быть превзойдены.

Так евро может попробовать выйти выше 88 рублей (по данным ЦБ России, такие показатели наблюдались в последний раз в феврале 2016 года). А доллар выйти на еще более высокие по сравнению с евро темпы роста с ориентиром в 77 рублей (показатели конца марта 2020 года).

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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И никаких шансов укрепиться у рубля не будет?

Михаил Коган: Фундаментально рубль, конечно, выглядит уязвимым. Но технически перепроданность оставляет шансы на стабилизацию ситуации на горизонте недели-двух. Нерезиденты могут воздерживаться от активных покупок ОФЗ из-за довлеющей перспективы санкций.

Цены на нефть поддержат рубль?

Михаил Коган: Ценам на нефть будет непросто продолжать постковидное восстановление на фоне угрозы для спроса на энергоносители. Возможны экономические ограничения из-за роста инфицированных.

Наконец, могут ухудшиться настроения на внешних рынках по мере приближения к выборам президента США. Они могут стать серьезным стрессом в случае победы Джо Байдена (в силу его иного отношения к бизнесу).

Также опасения вызывает и траектория отношений между США и Китаем, которые едва ли улучшатся в ближайшее время, но вполне могут стать еще хуже.

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