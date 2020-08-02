Эстонский политик призывает отказаться от санкций в отношении России

Капризная балтийская погода очень часто входить в противоречие с реальными потребностями жителей янтарного побережья. Об этом можно судить, утверждают местные аналитики, и по проблеску просветлению во взглядах политической элиты, включая, например, позицию члена совета уполномоченных социал-демократической партии Эстонии 73-летнего Яака Аллика.

Бывший министр культуры, сообщает rus.err.ee, публично выступил за разворот в политике этой прибалтийской республики по отношению к России в виде ратификации договора о границе, отказа от требования ассимиляции русскоязычных в Эстонии, поддержке тесного сотрудничества Брюсселя с РФ и прекращения санкционной политики ЕС в отношении Москвы.

Политик с сожалением признает, что внешняя политика его страны уже более двадцати лет "характеризуется параноидальным страхом продажи национальных интересов в случае любого улучшения отношений между Россией и Евросоюзом", а также в случае любых прямых контактов Вашингтона и Москвы.

С нескрываемым сарказмом авторитетный деятель культуры отмечает, что уже давно потерпела фиаско надежда некоторых высокопоставленных политиков на то, что русские из Эстонии "уедут". Но до сих пор, "продолжается борьба между двумя противоположными подходами: хотим ли мы, чтобы эстонские русские ассимилировались, отказавшись от образования на родном языке и слились с эстонцами? Или же мы увидим пользу в том, что в Эстонии есть играющая в эстонском обществе важную роль и лояльная русская община?", - задается вопросом Аллик.

Не вызывает у политика и азарт правящей элиты к детской забаве, напоминающей "оловянных солдатиков", а на деле реализующей политику милитаризации. "Эстонская оборонная политика, расходы которой в текущем году составляют 2,11% ВВП, состоит не только в желании быть самым примерным учеником в классе НАТО, но и в ребяческой радости каждому доставленному на нашу землю западному солдату или оружию", - пишет с разочарованием ветеран национальной политики.

Он убежден в том, что "в глобальной конкуренции великих держав Европейский союз начинает уступать США, Китаю, а также развивающимся экономикам Юго-Восточной Азии и Южной Америки". Вот почему, по его мнению, решение многих актуальных проблем заключается в более тесном сотрудничестве ЕС с Россией.

Более того, эстонский политик настаивает на том, чтобы прекратить политику санкций в отношении России. Именно Таллину, полагает он, "следует захватить в ЕС инициативу для преодоления патовой ситуации в отношениях Москвы и Брюсселя, длящейся уже шесть лет".