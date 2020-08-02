ФТС рассказала о борьбе с коррупцией

За первое полугодие 2020 года было возбуждено 124 уголовных дела, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России со ссылкой на материалы собственных подразделений по борьбе с коррупцией.

Из них по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 55 дел (29 в отношении должностных лиц таможенных органов и 26 - в отношении взяткодателей), уточнили в ФТС.

В ФТС намерены бороться с коррупцией в том числе "цифровым методом". "Благодаря современным технологиям впервые в истории таможни мы на системном уровне устраняем возможность для коррупционных явлений, разрываем контакт предпринимателя с выпускающим инспектором. Переход на работу через ЦЭДы (центры электронного декларирования - "РГ") позволил снизить степень участия инспекторов при таможенном оформлении товарных партий", - указал в авторской колонке для "Российской газеты" глава ФТС Владимир Булавин.

Полностью колонку Владимира Булавина читайте в номере "Российской газеты" на понедельник, 3 августа.