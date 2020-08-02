В Германии с понедельника все путешественники, возвращающие из стран и регионов с повышенным уровнем опасности заражения коронавирусом, будут в обязательном порядке проходить тестирование на COVID-19. Как передает Deutsche Welle, эта мера позволит здоровым людям избежать карантина.

Как заверил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, обследования будут совершенно бесплатными для путешественников, несмотря на то, что ряд политиков выразил недовольство этим решением. Из опасений, что система общественного здравоохранения будет перегружена, они предлагали выставлять счет каждому, кто будет проходить тестирование.

В настоящее время все необходимое оборудование для проведения экспресс-анализов уже установлено в большинстве международных аэропортов страны.

По мнению Шпана, отрицательный результат теста даст людям возможность вести обычную жизнь без необходимости изолироваться на две недели. Хотя до настоящего времени карантин был обязательным для всех прибывающих в страну из опасных регионов, власти ФРГ признают, что проследить за тем, сидят ли люди дома или покидают его, практически невозможно.

Стоит отметить, что бесплатно провериться на наличие COVID-19 могут и те, кто прибывает из стран, признанных безопасными. Для этого им нужно в течение 72 часов после пересечения границы обратиться в ближайший медицинский центр.

В настоящее время в список стран и регионов, признанных опасными, включены Люксембург, испанские автономии Каталония, Наварра и Арагон, балканские страны, США, а также большинство стран Латинской Америки, Африки и Азии.

Между тем

Бельгия запретила своим гражданам совершать "несущественные поездки" в ряд европейских регионов. Речь идет об испанских Каталонии, Наварре и Арагоне, французском департаменте Майен, районе Женевского озера в Швейцарии, Северо-восточном и Юго-западном регионах Болгарии, различных районах Румынии и городе Лестер в Соединенном Королевстве. Эпидемиологическая ситуация там признана неблагоприятной. Все путешественники, прибывающие из этих районов, должны пройти тест на коронавирус и сообщить место, где они будут проживать в течение следующих 14 дней.