Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл домашний Гран-при чемпионата мира по гонкам в классе "Формула-1".

Прошедший в Сильверстоуне Гран-при Великобритании завершился триумфом действующего чемпиона мира Хэмилтона. Он смог победить, хотя около половины заключительного круга он проехал с лопнувшей шиной.

Второй результат у пилота команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Третье место занял представитель "Феррари" Шарль Леклер.

Выступающий за команду "Альфа Таури" россиянин Даниил Квят не смог финишировать и сошел на 13-м круге.

Хэмилтон после четырех гонок лидирует в общем зачете, набрав 88 очков. На втором месте его партнер по команде Валттери Боттас - 58, Ферстаппен идет третьим - 52. Квят занимает 12-ю позицию, набрав одно очко.

Следующая гонка пройдет в Сильверстоуне 9 августа.