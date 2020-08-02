Получить субсидии на оплату ЖКХ стало проще

Правительство упростило доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года. Для получения субсидии больше не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Эти данные госорганы будут сами получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж

Выезжающим за рубеж россиянам Роспотребнадзор рекомендовал бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета, а при выборе мест размещения отдавать предпочтения отдельным номерам и избегать частных домовладений и хостелов. Питаться стоит в личном номере или на открытом пространстве и исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных. Передвигаться лучше на такси. Также во время всего путешествия нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, регулярно мыть руки.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

Первоначальный взнос в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% будет снижен с 20% до 15%, такое решение уже принято, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве и финансовых кругах.

Проект постановления правительства был внесен Минфином России в конце мая. О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% президент Владимир Путин объявил в апреле этого года.

Россия возобновила международное авиасообщение

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Как сообщили в Росавиации, на маршруте Москва - Стамбул "Аэрофлот" предполагает выполнять в августе до 35 рейсов в неделю, "Победа" - 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines - до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines - 7 рейсов в неделю. В Великобританию "Аэрофлотом" запланировано до 28 рейсов в неделю. В Россию полеты возобновила авиакомпания British Airways. Авиасообщение также будет возобновлено со Швейцарией с 15 августа, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В программе кешбэка участвуют более тысячи туроператоров

В программе стимулирования турпоездок по России примут участие 1,1 тысячи туроператоров и 2,6 тысячи гостиниц, сообщили в Ростуризме. Еще около 3,7 тысячи заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу, уточнили в ведомстве. Туристы получат государственную субсидию (кешбэк) до 15 тысяч рублей при покупке тура по России.

Россияне пока сохраняют просрочки по кредитам

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными, большинство заемщиков, допустивших просрочку в начале кризиса, так и не восстановили график платежей, сообщило РБК со ссылкой на данные одного из трех крупнейших бюро кредитных историй "Эквифакс".

Цитата

Михаил Мурашко, министр здравоохранения:

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета, схема вакцинации всем известна, она будет плановой".

Прогнозы

Валюта

Курс российской валюты будет консолидироваться в диапазоне 73-75 рублей за доллар после ослабления на минувшей неделе, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Поддержку рублю может оказать увеличение притока валюты в страну благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ с 1 августа. Спрос на рисковые активы в мире может возрасти в случае, если республиканцы и демократы в США смогут договориться о новом пакете поддержки экономики объемом около 1 трлн долларов, считает аналитик.

Сдерживающими факторами для рубля выступят повышение спроса на валюту для закупки импортных товаров и зарубежных поездок, говорит Васильев.

Кроме этого, давление на российскую валюту будет продолжать оказывать дивидендный сезон. Российские компании выплачивают дивиденды в рублях, после чего иностранные инвесторы могут конвертировать рубли в валюту для репатриации прибыли за границу, напоминает эксперт.

Биржа

От российского рынка на этой неделе можно ждать чуть более высокой волатильности, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

В мире с отрицательными доходностями отечественный рынок отличается в лучшую сторону, так как его потенциальная доходность выше банковских депозитов и даже ставки Банка России, отмечает аналитик. Соответственно, даже вероятный разворот в динамике курса рубля вряд ли станет поводом для какой-либо значимой коррекции. "Ждем индекс МосБиржи около 2900 пунктов, а от РТС даже ожидаем повышения до 1270-1280 пунктов", - прогнозирует Кочетков.

Нефть

Цены на нефть растеряли импульс к росту и стараются удержаться у нижней границы зоны 43-45 долларов за баррель ввиду близости экспирации сентябрьского фьючерса на Brent и сохранения неплохой общерыночной конъюнктуры, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Восстановление с августа предложения на рынке и весьма слабый спрос способны несколько ухудшить ценовую конъюнктуру в конце лета, считает она.

По мнению Крыловой, в ближайшее время можно ожидать возврата нефтяных котировок Brent в диапазон 38-42 долларов за баррель, более оправданный с фундаментальной точки зрения.

Подготовил Роман Маркелов