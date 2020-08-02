Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России. Да и сам святой пророк был всегда необыкновенно почитаем: в "Повести временных лет" упоминается церковь святого Илии, стоявшая в Киеве еще в 944 г., то есть до крещения Руси. А уж сколько Ильинских храмов было построено потом!

Но почему древний ветхозаветный пророк, живший за 8,5 столетий до Рождества Христова, был так популярен в народе? Настолько, что Ильин день отмечался как большой праздник - с общей трапезой, называемой "братчина", для которой специально резали бычка или барашка, купленного в складчину. До такой степени, что работать в Ильин день категорически запрещалось - "грех", а сам праздник памяти святого пророка Божьего Илии непременно начинался в храме, причем, хотя специального церковного установления на это не было, многие перед Ильиным днем с неделю постились. Так выражалось народное благоговение и восхищение этим древнееврейским пророком, который воспринимался русскими совершенно родным - достаточно вспомнить, как много пословиц и поговорок посвящено Илие. "До Ильи поп дождя не умолит, после Ильи баба фартуком нагонит, - читаем в словаре В. И. Даля. - Илья-пророк два часа светлого времени уволок. Ильин день до обеда - лето, поле обеда - осень. Илья лето кончает". В грозу говорили: "То Илья пророк разъезжает по небу на огненной колеснице", а сам Ильин день, как заметили, "без гроз не стоит".

Так в чем же дело? Почему в народе так чтили пророка? Во-первых, наши предки изучали "Закон Божий", поэтому знали библейские главы Ветхого Завета, рассказывающие об этом удивительном пророке. Знали они, конечно, и то, что служение Илии пришлось на момент, когда Израилем правил слабовольный царь Ахав, взявший себе в жены распутную язычницу Иезавель. Блудодейка и растлительница, Иезавель понастроила в стране храмы идолу плодородия Ваалу, прикормила при дворе множество женоподобных жрецов культа Ваала и Астарты, устраивала регулярные оргии, насаждала храмовую проституцию и, понятное дело, уничтожала всех, кто решился выступить против охватившего страну безумия. Вот в это губительное для народа и государства Израиля время и возвысил свой голос пророк Илия.

Библия подробно описывает эпизоды его борьбы с развратительницей Иезавелью, причем борьбы, проводившейся на глазах у всех: это было крайне важно, чтобы нестойкие не пошли следом за всесильной, жестокой и коварной царицей, по сути уничтожавшей не только любые нормы нравственности, но и саму веру в Бога. Это было крайне важным - доказать колеблющимся или слабым, готовым последовать за Иезавелью, что Господь считает этот путь гибельным. Что правда, а, значит, и сила, за Богом, а не за могущественной развратницей. Именно в этом и заключался смысл удивительных чудес, явленных по вере пророком Илией во время его противостояния сторонникам богомерзкого культа Ваалу.

Конечно, Бог нечасто являет Свои чудеса с зримой, неоспоримой форме - например, возжжение огня по молитве, вопреки очевидным законам природы; или дождь, прекративший долгую засуху; жизнь в пустыне, когда пищу тебе приносят птицы небесные; и неистощимость запасов, когда о них заботится Сам Господь. Даже воскресение уже умершего! Все эти чудеса из жизни пророка Илии бережно описаны в Библии. И эти страницы Библии, конечно, не могли оставить наших предков равнодушными. Ведь такая очевидность в явленности чудес - вещь крайне редкая: Господь никому не навязывает Свое могущество. Но уж если подобное и случается, память хранит такие эпизоды веками - мы все, увы, маловеры, наша вера слишком часто нуждается в подпорках чуда. И мы восхищаемся теми, кто сподобился быть к этим чудесам причастным. Конечно, наши предки понимали и суть противостояния Илии, почитали его цельность, решимость, стойкость. Бесспорно, их пленяло и то, что Илия пророк был борцом за справедливость. Наверное, все вместе это и сделало далекого пророка таким родным: грозным, всесильным (дождь и гроза ему подвластны!), но одновременно и домашним, допущенным во все уголки народной жизни.

Поднимите сейчас глаза к небу: солнечно ли? Или хмурятся тучи сегодня, на Ильин день? Наши предки считали, что от того, что происходит на небе в этот день, зависит наше будущее - урожай на грядущий год. А воздушно-десантные войска России выбрали именно пророка Божьего Илию своим покровителем и сегодня также отмечают свой праздник.