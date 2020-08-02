Итальянец закончил университет в 96 лет

Уроженец Сицилии, Джузеппе Патерно, установил рекорд, став самым пожилым выпускником в Италии.

На 97-м году жизни счастливый обладатель двоих детей и четырех внуков окончил с отличием факультет философских и исторических исследований Университета Палермо. На пути к мечте его не остановила ни коронавирусная пандемия, ни необходимость учиться в онлайн-формате.

Ректор учебного заведения Фабрицио Микари не смог пропустить столь значимое событие в жизни университета, поэтому лично приехал поздравить мужчину. Студент, к слову, не просто справился с экзаменами, а сдал их на высший балл - 110 из 110.

Синьор Патерно родился в сентябре 1923 года. Будучи выходцем из бедной многодетной семьи, сицилиец не сразу закончил школу. Аттестат о среднем образовании Патерно смог получить лишь в 31 год. Поступлению в ВУЗ помешала Вторая мировая война, после которой он начал работать на итальянских государственных железных дорогах. И лишь в 2017 году Джузеппе Патерно удалось поступить в Университет Палермо.

Несмотря на почтенный возраст, "доктор" Патерно стоит грандиозные планы на будущее.

"Мой энтузиазм всегда был велик, - говорит он, - это мое противоядие против старости. Теперь, когда я на финише, я все еще смотрю в будущее. Кто знает, может быть, я мог бы поучиться еще два года в магистратуре, ведь моя мама Джованна дожила до 100 лет. Значит, и у меня есть шанс", - размышляет новоиспеченный выпускник.