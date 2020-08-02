Кабмин упростил порядок получения субсидии на оплату ЖКХ

В России упрощен доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ, сообщила пресс-служба правительства. Постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года.

"Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности", - говорится в сообщении. Эти данные госорганы будут сами получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Границы устанавливает каждый регион самостоятельно. Например, в Москве право на субсидию возникает в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.