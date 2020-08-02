Как будут работать школы в новом учебном году

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий - новая реальность, в которой будут жить и учиться все российские школы после 1 сентября. А они откроются в очном формате: по крайней мере, планы у властей именно такие.

- Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей.

О каких требованиях Роспотребнадзора идет речь? В первую очередь о санитарных правилах СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020. В них детально прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года. К примеру, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Обязательного требования сдвигать начало уроков по времени нет. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

- Перед сотрудниками образовательных организаций стоит задача не только дать детям знания, но и сохранить их здоровье. Необходимо постараться, чтобы дети из разных классов не находились друг с другом в одном помещении, в бассейне в том числе. Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными классами, - пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

Как "минимизировать" контакты детей? Сейчас над этим ломает голову абсолютно каждый директор школы в России. Уроки у всех классов начинаются в одно время - как правило, в 8.00- 8.30. Дети приходят, опять же как правило, ровно к нему. В этом случае в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать все имеющиеся входы в школу.

- Для того чтобы избежать скопления детей на входе при проведении входного фильтра и термометрии, необходимо использовать все имеющиеся входы в образовательное учреждение - рассказали в Роспотребнадзоре.

Вопрос со школьными обедами тоже проработан. В санитарных правилах написано, что рассадка детей из одного класса в помещениях для приема пищи может осуществляться без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 метра.

Еще один важный момент - экзамены в школах, аттестация. В правилах сказано: при проведении итоговой и промежуточной аттестации нужно обеспечить составление графика явки обучающихся, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за парту.

Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Комментарии

Максим Пратусевич, директор Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России:

- Большинство требований понятны и выполнимы: каждый класс сидит в своем кабинете, дезинфекция. Мы это делали и раньше во время сезонных вспышек простудных заболеваний. "Входную" термометрию мы уже хорошо отработали во время ЕГЭ, дистанционные термометры срабатывают за несколько секунд. Но все это требует денег. Если у меня заключен договор с клининговой компанией на уборку, это тоже серьезное удорожание. К сожалению, во многих регионах местные власти отвечают: "Ты директор - ты и вертись. С деньгами любой дурак может, а ты без денег попробуй". Хотелось бы, чтобы этого не было.

Александр Сайбединов, директор Губернаторского Светленского лицея (г. Томск), народный учитель России:

- То, что приняли решение открыть школы и не нырять в онлайн-образование, очень важно. Как минимум две маски в день потребуется для учителя. В столовой тоже все должно быть полностью укомплектовано. В связи с пандемией предлагается вернуться к привычной когда-то для советского времени модели, когда каждый класс учится в своем отдельном помещении. Понятно и вопросов не вызывает: нужно меньше пересечений и встреч.

Ефим Рачевский, директор школы № 548 "Царицыно", народный учитель России:

- У нас работает единая система "Проход и питание". Когда ученик приходит в школу, он прикладывает свою личную электронную карточку. Если "разводить" утром потоки, открывать все входы в здание, нужны дополнительные охранники, турникеты… Можно, конечно, исхитриться - пройти в боковой вход, а потом дойти до основного и приложить карточку к турникету. Но тогда вообще потеряется весь смысл ограничений. Нам придется поломать голову с айтишниками, как эту задачу решить. Нужна серьезная аналитическая группа на уровне каждого региона, с участием всех вовлеченных ведомств, которая могла бы дать школам более конкретные советы и рекомендации.

Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации:

- Родители хотят, чтобы школы начали работать в традиционном формате. То, что было на "удаленке", сложно назвать полноценным учебным процессом. С другой стороны, если эпидемиологическая обстановка снова станет напряженной, и если начнется вторая волна заболевания, то здоровье ребенка будет в приоритете.