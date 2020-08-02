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02.08.2020 23:00
Рубрика: Культура

Те же и The Beatles

Мир ждет мода на музыкальное кино
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Столичный выпуск № 169(8223)
Музыкальные фильмы ныне очень популярны. Многосерийные ленты о замечательных артистах Людмиле Гурченко, Леониде Утесове, Валерии Ободзинском, Анне Герман и Муслиме Магомаеве с новым осмыслением судеб и творчества кумиров прошлого с успехом прошли на телевидении. А байопик, то бишь художественный биографический фильм, о группе Queen "Богемская рапсодия" стал рекордсменом в мировом прокате, выиграл четыре премии "Оскар" и два "Золотых глобуса".
Фильм о группе Queen "Богемская рапсодия" стал рекордсменом в мировом прокате. Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"

Да, иные из этих работ не бесспорны. Фильм о Меркьюри и его коллегах, например, не касался острых углов в истории группы, а "Эти глаза напротив" упрекали в неточностях при воплощении характера Ободзинского... Но зрительский интерес был внушительным, и теперь уже в мире - новый бум на музыкальное кино. Никогда еще одновременно ни снималось столько байопиков. Продюсеры массово заказывают исследования маркетологам - те просчитывают риски и одобряют или нет тех или иных персонажей. Логично, что зрители захотят посмотреть фильмы про поп- или рок-звезд, собиравших многотысячные стадионы. Но персону Тины Тернер эксперты отклонили, сочтя, что звезда 70-80-х уже не столь популярна, да и ностальгии не вызывает...

Зато продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг уже запустил в работу байопик о Майкле Джексоне (редко склонная к компромиссам семья Джексонов дала согласие), попутно трудится над фильмом про Bee Gees (солист Барри Гибб лично одобрял сценарий и актеров). А ее сценарист Энтони Маккартен изучает биографию Уитни Хьюстон, уже выбрал название - I Wanna Dance With Somebody.

Создатели "Я хочу танцевать..." замыслили драму - уж больно много сложностей, разочарований и семейных проблем было у красавицы-певицы, которая, как казалось, только и делала, что купалась в славе, деньгах и восторженных взглядах... По сути, это будет фильм о любви и предательствах. Правда, с теми трендами, что принесли успех "Богемской рапсодии": сентиментальная, душевная история, мэйнстрим и общепонятность действа плюс обилие хитов, звучащих в оригинальном исполнении.

А скоро можно ожидать премьер об Элвисе Пресли, Бадди Холли, Бобе Дилане, Лемми из Motorhead, Сюзи Кватро, менеджере The Beatles Брайане Эпстайне и Эмми Уойнхаус. Ну, а около месяца назад на премии BET AWARDS уже показали фильм об Арете Франклин - Respect ("Уважение")...

Фото: kinopoisk.ru
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Российскому прокату пока придется подождать байопиков о Децле и Юлии Началовой. Они потребовали решения непростых правовых и финансовых вопросов (фильм о Началовой, например, рассчитывает на бюджет в 100 миллионов рублей). Поэтому дату премьер даже сложно предположить.

Зато в середине лета в Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма о Янке Дягилевой - "На тебе сошелся клином белый свет". Это одна из самых ярких и загадочных рок-певиц и гитаристок русского рока 80-х. Она и песни писала эмоциональные, метафоричные, навзрыд. Никто до сих пор не знает, как она погибла. Официально считается, что утонула, хотя прекрасно плавала. Режиссер Игорь Поплаухин захотел разобраться в загадках жизни Янки Дягилевой. Хотя будет рассказывать только о ее последнем дне. И это скорее будет художественная драма о творческой, мечущейся и неприкаянной женской душе. Возможно, так еще интереснее.

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