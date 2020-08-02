С 1 июля выросли тарифы за жилищно-коммунальные ресурсы. В почтовых ящиках - свежие квитанции. В среднем услуги должны повыситься на четыре процента. Однако в некоторых регионах не смогли сдержать аппетиты. Куда жаловаться и что делать, если вам предъявили перерасчет на крупную сумму? На вопросы читателей "Российской газеты" ответили исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева и начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Матюхин.

Наш собкор из Омска Наталья Граф спрашивает: что делать человеку, который в своей платежке обнаружил рост тарифа с 1 июля больше предельных индексов? Например, в селе Кутузовка Чебаркульского района платеж за отопление вырос на 9 процентов.

Алексей Матюхин: Необходимо посмотреть, на сколько в целом увеличилась оплата за все коммунальные услуги. Потому что механизм ограничений позволяет за тот или иной вид ресурса повысить больше, чем это установлено, например на 7 или даже 10 процентов. Но итоговый совокупный платеж по сравнению с тем, сколько гражданин, к примеру, платил в декабре 2019 года, не должен измениться более, чем это разрешено правительством. То есть, если объединить тепло, воду, электричество, газ, получится не больше предусмотренного по Омской области.

За разъяснением лучше обратиться в органы Госжилнадзора. Насколько правильно начисляются платежи, можно выяснить и в ФАС. Мы проведем проверку соблюдения предельного индекса по субъекту РФ. Можно попробовать перепроверить правильность начисления через "калькулятор коммунальных платежей" на сайте ФАС.

Насколько правильно начисляются платежи за коммунальные услуги, можно проверить через "калькулятор коммунальных платежей" на сайте ФАС

Некоторые регионы объявили, что из-за пандемии не стали повышать отдельные тарифы. Когда их теперь могут поднять?

Алексей Матюхин: Тарифы по законодательству изменяются с 1 июля. Никакой другой даты не может быть. Но регион может принять решение об установлении с июля льготных тарифов для населения, которые могут равняться, например, тарифу 2019 года. Тариф для компаний повысился, а для граждан нет. И эту дельту компенсирует бюджет субъекта Федерации. Регион вправе через несколько месяцев отменить такой льготный режим, и у жителей подрастут платежи в квитанциях. Но плата граждан при этом все равно не должна измениться на процент, больше утвержденного правительством индекса.

Светлана Разворотнева: Добавлю, что есть еще взносы за капитальный ремонт, которые устанавливаются не федеральным правительством, а в регионе. В прошлом году многие субъекты Федерации приняли решение об их росте, причем размер "прибавки" устанавливали сами.

Звучали предложения заморозить рост тарифов на год по России в целом из-за трудностей в экономике, вызванной пандемией...

Алексей Матюхин: Хотя повышение платы за ЖКУ происходит с 1 июля, решение об этом принимается в декабре 2019 года.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ольга Бухарова

Долг из-за долгов

Вопрос нашего собкора из Башкирии Ольги Горюновой: будет ли в нынешних условиях рассмотрен вопрос об освобождении многодетных семей или оставшихся без работы от оплаты услуг ЖКХ либо об увеличении размера субсидий?

Светлана Разворотнева: На мой взгляд, освобождением, снижением или заморозкой платы за коммунальные услуги делу не поможешь. Во-первых, эта поддержка не адресная. Во-вторых, искусственное снижение платежей приводит к тому, что у предприятий не хватает средств на качественное предоставление услуг, проведение текущих ремонтов, подготовку к зиме. То есть в результате страдают те же потребители.

Самым лучшим инструментом помощи являются не льготы, а жилищные субсидии. Потому что они предоставляют эту помощь в зависимости не от категорий, а именно от нуждаемости. Например, вы можете быть многодетной матерью, но при этом иметь очень хорошо зарабатывающего мужа... К сожалению, сейчас субсидиями пользуются далеко не все граждане, имеющие на это право. Прежде всего из-за очень сложной процедуры оформления. Например, в Удмуртии некоторым категориям граждан, претендующим на субсидию, необходимо оформить и принести в МФЦ или соцзащиту 32 документа.

Другая проблема в том, что субсидия предоставляется только тем, у кого нет долгов за ЖКУ либо заключено соглашение о реструктуризации задолженности. Получается замкнутый круг. В период пандемии эту систему попытались поломать в ряде субъектов. Например, Москва и Волгоград начали выдавать субсидии при наличии долгов. Но процедура получения новых субсидий осталась сложной.

Отклонено 90% предложений о превышениях

Насколько тарифы для населения экономически обоснованны? Часто говорят, что мы платим меньше себестоимости.

Светлана Разворотнева: Тарифы везде разные. Где-то они действительно ниже обоснованного, например на Камчатке, на Дальнем Востоке. Там население платит меньше, и выпадающие доходы субсидируются региональными органами власти. Где-то это происходит завуалированно. У нас тарифы ниже, чем во многих странах Западной Европы, а платим мы по факту больше. Потому что воровство, теплопотери, неэффективная модернизация, изношенная коммунальная инфраструктура...

Есть те, кто за счет тарифов, я считаю, живут неплохо. Сейчас, слава богу, покончили с практикой, когда в качестве ресурсоснабжающей организации фигурировали предприятия, которым давали метр трубы. На эту трубу отдельный тариф, и участие посредника повышает стоимость услуг в два раза. Такие истории были на Дальнем Востоке, в Ленинградской области.

Алексей Матюхин: Установление тарифов - компетенция субъекта РФ. Но хотел бы обратить внимание, что есть не только желание региона или конкретной компании. Есть основа ценообразования, методические рекомендации, которые должны быть четко соблюдены.

В 2019 году был введен механизм согласований с ФАС превышений индексов, установленных правительством. В предыдущие годы около двух тысяч муниципальных образований на местном уровне согласовывали превышения в разы, в некоторых случаях - в десятки раз больше, чем правительство давало региону.

В прошлые годы около двух тысяч муниципалитетов поднимали тарифы в разы больше предельных индексов, установленных правительством

Нам поступил вал обращений от регионов, мы документы посмотрели и 92% из них вернули обратно. То есть на 90 процентов сократили превышения, которые планировались в этом году с 1 июля. Нам несли документы: "Мы планируем, возможно, в январе установить норматив такой-то...". Или письма от глав крупных городов: возможно, мы планируем в июле или в августе 2020 года заключить концессионное соглашение, согласуйте нам рост тарифов на 35 процентов. Это как минимум несерьезно.

Хотелось бы обратить внимание, что мы не согласовываем процент повышения. А только возможность и наличие документов о том, что можно это повысить. А какой процент - просчитывают регионы. Ни одного отказа по той причине, что слишком сильно хотят повысить тарифы, от ФАС не было.

Счетчики - не панацея

После прошлой зимы было много вопросов - почему даже в экстремально теплую погоду жители должны платить за отопление по нормативам, рассчитанным на холодные зимы? Могут ли жители потребовать изменить нормативы, ссылаясь на то, что климат стал теплее?

Алексей Матюхин: Нормативы - это полная компетенция органа власти субъекта РФ. ФАС или другой федеральный орган не может что-то предписать. Есть постановление правительства об установлении нормативов. Если не ошибаюсь, нормативы пересматриваются не реже, чем раз в три года, либо если происходят какие-то точечные изменения по компании, по другим моментам.

Светлана Разворотнева: Изменение нормативов не всегда приводит к тем результатам, на которые надеется население. Тема изменения нормативов на отопление активно обсуждалась весь прошлый год. Минстрой принял методику расчета. Оказалось, что старые, ветхие, малоэтажные дома, которые реально потребляют очень много тепла, должны получить очень высокий норматив. Принятие таких нормативов пришлось отложить до января 2022 года.

Норматив всегда неизменен, какая бы погода ни стояла на улице. Он всегда несправедлив. Приборы учета - тоже не панацея. Потому что зачастую у нас из политических соображений устанавливают нормативы ниже реального потребления. И когда люди ставят прибор учета и видят, что стали потреблять больше, этот прибор моментально "выходит из строя".

Тем не менее прибор устанавливать надо. А главное, нужна аппаратура, которая будет регулировать поступление тепла в дом. У нас было много обращений в начале года, связанных с перерасчетами за тепло. Люди справедливо говорят про теплую зиму. Но при этом не работает управляющая компания! Есть температурный график - какое количество тепла должно подаваться, если температура воздуха в таких-то пределах. Если управляющая компания за этим не следит, не составляет своевременно претензии, то поставщики "умывают руки": "Такое количество тепла было связано с необходимостью обеспечить нормативное потребление в той или иной квартире". Если человек, у которого перетопы, не составляет акты о том, что у него температура в квартире выше 24 градусов, потом уже доказать ничего невозможно.

Если искусственно снижать платежи, у предприятий не будет средств на ремонты и подготовку к зиме. Фото: Александр Корольков

Мусорные платежи

Много вопросов от читателей про перерасчеты. Жители Подмосковья исправно платят за ЖКУ, долгов нет - и вдруг в следующем месяце в приходит перерасчет на три тысячи рублей за мусор. В Калининграде водоканал прислал перерасчет за два года. Могут ли организации предъявлять счета на такие весьма приличные суммы задним числом?

Светлана Разворотнева: Перерасчеты по воде могут быть связаны с тем, что люди несвоевременно подают показания приборов учета. Если это не связано с несвоевременной передачей показаний, то мне трудно представить, какое может быть законное основание для перерасчета. С мусором тяжелая история. Вышли на рынок поставщики услуг, которые никогда на этом рынке не работали. Возможно, перерасчет связан с уточнением данных . Если есть сомнения, надо обращаться в ГЖИ.

Вопрос из Самары: как справедливее было бы назначать тарифы на вывоз мусора исходя из метража или количества проживающих?

Светлана Разворотнева: Не мне этот спор разрешить. К нам тоже приходит огромное количество писем от граждан с формулировкой, что мусорят не метры, а люди. Скорее всего, главной причиной такого подхода является простота администрирования платежей. Посчитать количество реально проживающих чрезвычайно сложно: зарегистрирован один человек, а живет 10.

Но больше всего возмущает людей невозможность пересчитать плату в случае неоказания услуги. Если человек уехал на лето на дачу, все равно ему будут приходить платежки за вывоз ТКО. И мы, общественники, и депутаты Госудумы неоднократно поднимали вопрос о необходимости ввести процедуру перерасчета. Однако до сих пор этого не сделано.

Дезинфекция или ремонт

Пандемия породила новые вопросы. Жалоба из города Киржач Владимирской области: управляющая компания взяла с жителей 21 тысячу рублей за дезинфекцию подъездов. Есть ли законные основания списывать эти расходы с жителей?

Светлана Разворотнева: Никаких законных оснований нет, потому что, если следовать Жилищному кодексу, все решения, касающиеся стоимости жилищных услуг, принимаются гражданами.

Расходов на дезинфекцию в минимальном перечне услуг по содержанию общедомового имущества просто нет. И когда региональные власти предписали проводить эти работы то, на мой взгляд, должны были определить источник финансирования. Было бы логично, если бы такие расходы шли из фондов на чрезвычайные ситуации, которые есть у регионов. К этому же призывал минстрой. В мае проводили мониторинг, и выяснилось, что минимум в 40 регионах, в том числе во Владимирской области, никакой помощи УК со стороны местных властей не было.

Управляющие компании были вынуждены самостоятельно решать эту проблему. И они ее решили за счет текущих ремонтов, за счет работ по подготовке к зиме. Поэтому есть опасения, что отопительный сезон мы встретим еще менее готовыми.

Вопрос от партнера

Окупаемость в 140 лет

Газета "Бизнес-новости в Кирове" спрашивает: как вы относитесь к практике заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ?

Алексей Матюхин: Положительно. Заключение концессионных соглашений - один из немногих механизмов привлечения инвестиций в сфере водоснабжения.

Необходимо обратить внимание на то, что в концессионном соглашении первоначально должен ставиться вопрос о повышении качества предоставления коммунальных услуг, качества ресурса, повышения энергоэффективности.

Кроме того, концессионное соглашение - механизм, который должен быть понятным как и для государства, так и для инвестора. Инвестор должен понимать, что независимо от политической ситуации в регионе параметры, которые были в начале определены, будут соблюдены со стороны государства.

Есть регионы и города, в которых концессионное соглашение заключено "на бумаге". Доходит до смешного: концессионные соглашения - это просто старые договора аренды. Замазали слово "договор аренды" - написали "концессионное соглашение". С этим надо разбираться.

Светлана Разворотнева: Концессионеры очень плохо идут в сферу ЖКХ. Правила игры постоянно меняются: если раньше регион мог заключать эти соглашения, то теперь нужно одобрение ФАС. Банки крайне неохотно дают кредиты под концессионные соглашения.

Но самое главное, что в огромном количестве муниципалитетов нет экономики для того, чтобы это соглашение заработало. Ассоциация водоканалов как-то посчитала, что, например, в городе Щекино Тульской области вложения бизнеса могут окупиться лишь в течение 140 лет. Не быстрее.

У нас тарифы зачастую ниже себестоимости, особенно в сфере водоснабжения, состояние сетей такое, что бизнес никогда свои вложения в эту сферу не отобьет. Мировой опыт говорит о том, что инфраструктурные проекты на 60% как минимум финансируются из бюджетов. Но у муниципалитетов на это денег нет.

Национального проекта ЖКХ или даже федерального проекта развития ЖКХ у нас нет. А ведь развитие коммунальной инфраструктуры могло бы стать мощным драйвером региональной экономики. Это и рынок сбыта для производителей, и новые рабочие места, и налоги.

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