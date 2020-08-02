Как Россия возвращает в Африку преподавание русского языка

На днях завершились два онлайн-семинара, проводившиеся в ходе масштабного образовательного проекта "Distant Russian in Africa" (Удаленное изучение русского языка в Африке) - так называется интенсивный курс русского языка для учащихся из восточноафриканских стран, а также направленный на повышение квалификации африканских преподавателей русского языка. Соорганизаторами обоих мероприятий стали МГУ и Российский центр науки и культуры (РЦНК) Россотрудничества в Танзании. Семинары прошли в рамках развития отношений с африканскими странами после саммита "Россия-Африка", прошедшего в Сочи в октябре прошлого года.

О том, как Россия спустя десятилетия возвращает в Африку преподавание русского языка как иностранного, "РГ" рассказал заместитель директора Института русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ Валерий Частных.

Когда и почему началась программа преподавания русского как иностранного в Африке?

Валерий Частных: Идея проведения подобных мероприятий обсуждалась в МГУ с конца прошлого года. Несколько крупных компаний выступили инициаторами создания АНО "Россия - Африка". Они привлекли к участию в проекте МГУ, своего давнего партнера по различным научно-образовательным программам. После нескольких встреч было решено перейти к конкретным мероприятиям, целью которых было установление или, вернее, восстановление отношений со странами африканского континента. Первым мероприятием стал онлайн-форум "Россия - Танзания", в котором приняли участия представители бизнес-структур обеих стран. С африканской стороны организатором встречи выступил РЦНК в Дар-эс-Саламе. На этой встрече проректор МГУ Татьяна Кортава объявила проект "Distant Russian in Africa" и пригласила африканские страны принять в нем участие. Разработкой и организацией этого проекта занялись почувствовавшие вкус успешного партнерства Институт русского языка и культуры МГУ и РЦНК в Танзании.

Зачем это нужно российской стороне?

Валерий Частных: В октябре прошлого года в Сочи прошел российской-африканский саммит, в котором приняли участие представители 54 стран Африки. Главным результатом встречи членов африканских делегаций с руководством России и представителями крупнейших бизнес-структур стало решение активизировать отношения в разных областях - экономической, социальной, политической, гуманитарной. Для успешного осуществления совместных проектов в Африке необходимо подготовить местные кадры, которые будут нашими союзниками помощниками на континенте. Это невозможно сделать без русского языка.

Откуда были приглашены преподаватели?

Валерий Частных: Все преподаватели, которые принимают участие в обеих программах, работают в Институте русского языка и культуры МГУ, одном из старейших центров по преподаванию русского языка как иностранного на территории бывшего Советского Союза. Без преувеличения скажу, что у нас отличные специалисты. Любой проект с их участием просто не может не получиться. Радость от занятий и увлеченность, с которой наши подопечные изучают русский язык, очередное этому доказательство. Проведение нынешних программ, бесплатных для африканцев - целиком инициатива МГУ, которая нашла поддержку и понимание у наших коллег из РЦНК в Танзании, в частности у директора Центра Марии Патеевой. Мы рады, что выступили застрельщиками, но очень рассчитываем на помощь крупных государственных, общественных и коммерческих организаций.

В каких именно странах программы по изучению русского языка действуют в настоящий момент и какие страны на очереди?

Валерий Частных: В основном в программах принимают участие представители стран Восточной Африки - Танзании, Кении, Замбии, Руанды, Уганды, Мадагаскара. Набором занимались наши коллеги из РЦНК в Дар-эс-Саламе. Их позиции сильны именно в этом регионе. Мы, честно говоря, не ожидали, что на наше предложение принять участие в изучении русского языка и повысить свою квалификацию откликнется так много народу. Всего набралось около 120 человек, при том, что времени на рекламную компанию не было совсем. Такой успех не может не радовать - значит, у африканцев не пропал интерес к нашей стране.

Что собой представляет процесс обучения? До какого уровня можно выучить русский с помощью этих курсов?

Валерий Частных: Занятия проходят в режиме онлайн, за полгода дистанционного преподавания мы приобрели неплохой опыт работы в этом формате. В группах по 15-18 человек. Это немало, но не препятствие для наших преподавателей. Большинство из участников интенсивного курса русского языка начали изучать его с нуля, и язык-посредник необходим. Им стал английский. Несмотря на большое количество языков, которые существуют в Африке (как сказала одна из наших коллег, живущая и преподающая там, "сколько деревень, столько и языков"), все учащиеся владеют английским. Главная задача обеих наших программ - увлечь африканцев русским языком, показать его красоту и разбудить или поддержать интерес к России, к русской культуре. От этих двух недель у всех, кто их провел с нами, должно остаться чувство радости и желание продолжать изучать русский язык или преподавать его по-новому, используя полученные знания. За это короткое время мы многое успели: наши студенты могут рассказать о себе, о своей стране, работе и увлечениях, то есть использовать русский язык в качестве орудия общения, для получения информации или решения реальных проблем.

Зачем это нужно жителям африканских стран, на что они рассчитывают, изучая русский?

Валерий Частных: Я преподаю русский язык 35 лет, и последний раз африканские студенты были в моей аудитории в 1989 году. Я знаю, что у коллег из РУДН или медицинских вузов, особенно популярных у африканских студентов, такого перерыва не было, но тем не менее 13 000 учащихся из Африки на всю Россию - это слишком мало, чтобы говорить, о том, что мы знаем, чем живет и что хочет этот континент сейчас. Но и они, и мы помним ту дружбу, которая нас связывала почти три десятилетия, и, мне кажется, мы все хотим ее вернуть. Наши программы - это своего рода разведка, цель которой получить информацию о том, как живет современная Африка, что ее интересует. Занятия доставляют огромное удовольствие и мне, и моим коллегам - студенты контактные, хорошо и быстро воспринимают материал, сразу начинают его использовать в речи. Не уверен, что нужно говорить о создании особой методики преподавания русского языка африканцам, но некоторые вещи, отражающие их восприятие мира, знать важно и полезно. Например, на мой вопрос, какая в Африке погода зимой, весной, летом и осенью, мои студенты начали помесячно описывать погодные изменения. Когда я попытался вернуть их к образцу с названиями четырех времен года, то мне сказали, что в Африке нет зимы, а есть два сезона - с дождем и без.

Есть ли планы продолжать программы такого рода?

Валерий Частных: Конечно. Доцент МГУ, президент Союза африканцев России Анисет Габриэль Кочофа, сохранивший хорошие связи на континенте, сообщил, что программой заинтересовались в Габоне и Того. Значит, нам туда дорога.