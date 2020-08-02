Китайские вооруженные силы остаются надежным гарантом защиты народа

За 93 года под руководством Коммунистической партии Китая китайская армия совершила великие подвиги по обретению национальной независимости, освобождения народа и образования Нового Китая, внесла неоценимый вклад в дело защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития, а также сыграла важную роль в сохранении мира и обеспечении стабильности во всем мире.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю празднования 90-летия создания НОАК отметил, что народная армия должна всенепременно и безусловно ставить нужды и чаяния народа на первое место, защищать его интересы и своими реальными конкретными действиями обеспечивать народное благоденствие и процветание.

Военные Китая всегда приходят на помощь - появляются там, где народным массам необходима поддержка, защита и спасение. В городе Ухань во время тяжелейшего противостояния коронавирусной пневмонии, на юге страны, где бушуют наводнения - повсюду можно увидеть многочисленные отряды отважных военнослужащих НОАК.

Китайские войска являются мощной силой, защищающей мир на нашей планете. На текущий момент Китай направил в общей сложности более 40 тысяч военнослужащих для участия в 26 миротворческих акциях ООН. На алтарь благородного дела защиты мира свои жизни положили уже более десяти китайских миротворцев. Вместе с тем, с декабря 2008 года Китай направил 35 партий отрядов охранения, которые сыграли важную роль в обеспечении порядка морского судоходства и в международной гуманитарной спасательной деятельности.

Недавно в калифорнийской библиотеке им. Ричарда Никсона госсекретарь США Майк Помпео произнес речь, в которой очернял китайские вооруженные силы. Однако, столкнувшись с вышеперечисленными фактами, эта клевета мгновенно обратилась в бессмысленный пепел, которым одиозному политику впору бы посыпать голову. Такое мнение высказали военные эксперты, журналисты и представители широких кругов международного сообщества.

Твердо и с уверенностью глядя в будущее, Народно-освободительная армия Китая под чутким руководством КПК намерена приложить все необходимые усилия для всесторонней модернизации и выстраивания первоклассных вооруженных сил мирового уровня с тем, чтобы внести еще больший вклад в защиту мира во всем мире и в формирование сообщества единой судьбы человечества.