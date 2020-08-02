Распоряжение губернатора Курской области от 31 июля 2020 года № 304-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 22:15
Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании 22:09
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе 22:03
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 21:35
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 21:17
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте 21:14
СК завел дело по факту падения легкомоторного самолета под Калининградом 21:12
Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник" 20:36
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 19:59
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 19:52
Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера 19:41
Названа возможная причина крушения частного самолета под Калининградом 19:33
Первый международный рейс вылетел из Пулково после снятия запретов 19:20
Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями 18:56
В Москве провалился проспект Маршала Жукова 18:48
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании 18:28
Брестский полигон готовится к проведению Армейских международных игр 18:27
В результате проливных дождей в Южной Корее пропали без вести 14 человек 18:11
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании 18:00
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа 17:39
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента 17:36
В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" 16:57
Высокообразованные британцы бегут в ЕС в преддверии Брекзита 16:51
В Минздраве предложили повысить акцизы на табак 15:51
Мэр Ялты оценил действия охранника, гонявшего туристов плеткой 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 августа 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 31 июля 2020 года № 304-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 2 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг) следующие изменения:

в абзаце третьем пункта 4, подпункте 9.1 пункта 9, пунктах 14 и 15 слова "по 2 августа 2020 года" заменить словами "по 10 августа 2020 года";

подпункты 17.4 и 17.5 пункта 17 признать утратившими силу.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией