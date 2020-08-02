Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, из-за чего попал в аварию на Гран-при Великобритании в воскресенье днем. По словам спортсмена, инцидент произошел из-за прокола колеса.
Авария с участием Квята случилась на 13-м круге: его машину развернуло на повороте, в результате чего россиянин врезался в ограждение. У болида Даниила оторвались колеса и повредилось шасси. Квят по рации принес извинения своей команде и самостоятельно вышел из машины.
"Поначалу я думал, что сам виноват в случившемся. Но посмотрев видеоповтор, мы увидели, что с машиной что-то произошло. Я получил прокол колеса и никак не могу повлиять на ситуацию. Теперь нужно проверить все данные, чтобы понять, что именно вызвало эту проблему", - написал Даниил на своей странице в Twiter.
Победителем же гонки стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим - Шарль Леклер ("Феррари").
I thought it was my fault, as at first I always tend to blame myself, but after reviewing the video we saw that something happened out of my control, so we will need to check all the data to understand what exactly caused the failure. 2/2#F1 #BritishGP 🇬🇧 #DK26 pic.twitter.com/N6KCf2a3mE— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) August 2, 2020