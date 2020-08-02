Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, из-за чего попал в аварию на Гран-при Великобритании в воскресенье днем. По словам спортсмена, инцидент произошел из-за прокола колеса.

Авария с участием Квята случилась на 13-м круге: его машину развернуло на повороте, в результате чего россиянин врезался в ограждение. У болида Даниила оторвались колеса и повредилось шасси. Квят по рации принес извинения своей команде и самостоятельно вышел из машины.

"Поначалу я думал, что сам виноват в случившемся. Но посмотрев видеоповтор, мы увидели, что с машиной что-то произошло. Я получил прокол колеса и никак не могу повлиять на ситуацию. Теперь нужно проверить все данные, чтобы понять, что именно вызвало эту проблему", - написал Даниил на своей странице в Twiter.

Победителем же гонки стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим - Шарль Леклер ("Феррари").