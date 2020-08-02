Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят попал в самую жесткую аварию в нынешнем чемпионате "Формулы-1".

Инцидент произошел по ходу гонки Гран-при Великобритании. На 13-м (как тут не стать суеверным) круге в повороте, который проходится на скорости под 300 км/ч, болид Квята вылетел с трассы и врезался в защитный барьер. Датчики показали, что Квят в этот момент испытал перегрузку в 25g. Для сравнения, при взлете у космонавтов редко бывает перегрузка больше 7g. К счастью, Даниил не пострадал, во всяком случае визуально. Он самостоятельно покинул кокпит (место для гонщика), но все равно, по правилам, отправился на медобследование.

Сразу после происшествия россиянин извинился перед командой, однако, эксперты единодушно сняли вину с гонщика, предположив, что причиной инцидента стало проколотое колесо. Эту информацию позже подтвердил и сам Даниил.

В любом случае сход получился очень обидным. Квят стартовал 19-м из-за замены силовой установки, но к моменту аварии отыграл шесть позиций. На эмоциях россиянин сразу после аварии оттолкнул оператора, взявшего его крупным планом. За это гонщика теоретически могут и наказать.

Если бы не происшествие, Даниил вполне мог побороться за место в очковой зоне. Особенно учитывая грандиозную концовку гонки. Сразу у трех гонщиков на последних кругах прокололись колеса. Финну Валтерри Боттасу ("Мерседес") и испанцу Карлосу Сайнсу ("Макларен") этот форс-мажор стоил места в десятке. В числе "проколотых" оказался и лидер гонки Льюис Хэмилтон, но его "Мерседес" на трех колесах чудом "доковылял" до финиша первым.

Для британца это третья победа в четырех гонках сезона и 87-я в карьере. В общем зачете от идущего вторым Боттаса Льюис оторвался уже на 30 очков (88 против 58). У Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), финишировавшего вчера на втором месте, 52 очка.