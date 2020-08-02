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02.08.2020 23:20
Рубрика: Спорт

Болид Вдребезги

Квят попал в аварию по ходу гонки "Формулы-1"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 169(8223)
Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят попал в самую жесткую аварию в нынешнем чемпионате "Формулы-1".

Инцидент произошел по ходу гонки Гран-при Великобритании. На 13-м (как тут не стать суеверным) круге в повороте, который проходится на скорости под 300 км/ч, болид Квята вылетел с трассы и врезался в защитный барьер. Датчики показали, что Квят в этот момент испытал перегрузку в 25g. Для сравнения, при взлете у космонавтов редко бывает перегрузка больше 7g. К счастью, Даниил не пострадал, во всяком случае визуально. Он самостоятельно покинул кокпит (место для гонщика), но все равно, по правилам, отправился на медобследование.

Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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Сразу после происшествия россиянин извинился перед командой, однако, эксперты единодушно сняли вину с гонщика, предположив, что причиной инцидента стало проколотое колесо. Эту информацию позже подтвердил и сам Даниил.

В любом случае сход получился очень обидным. Квят стартовал 19-м из-за замены силовой установки, но к моменту аварии отыграл шесть позиций. На эмоциях россиянин сразу после аварии оттолкнул оператора, взявшего его крупным планом. За это гонщика теоретически могут и наказать.

Если бы не происшествие, Даниил вполне мог побороться за место в очковой зоне. Особенно учитывая грандиозную концовку гонки. Сразу у трех гонщиков на последних кругах прокололись колеса. Финну Валтерри Боттасу ("Мерседес") и испанцу Карлосу Сайнсу ("Макларен") этот форс-мажор стоил места в десятке. В числе "проколотых" оказался и лидер гонки Льюис Хэмилтон, но его "Мерседес" на трех колесах чудом "доковылял" до финиша первым.

Для британца это третья победа в четырех гонках сезона и 87-я в карьере. В общем зачете от идущего вторым Боттаса Льюис оторвался уже на 30 очков (88 против 58). У Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), финишировавшего вчера на втором месте, 52 очка.

Спорт Формула-1

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