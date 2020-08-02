Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Оно состоится, по ее словам, которые приводит БЕЛТА, "как и запланировано, 4 августа".

Представитель белорусского лидера пояснила, что изменений в сроках выступления президента не произошло. "Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - уточнила Эйсмонт.

Ранее, как уже информировал "СОЮЗ", Лукашенко пояснил, что изначально запланированное на середину апреля традиционное послание было отложено по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии коронавируса и того, какое влияние это окажет на Беларусь.

"Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - отметил президент весной текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы страны.