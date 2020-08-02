Знаете, что я вам скажу, дорогие сограждане? Русский пейзаж очень красив. Бесконечные, как море, поля; леса, кажущиеся таинственными; вдруг выныривающая непонятно откуда речка... И - церкви, церкви... Увидев выплывающую из-за холма белостенную красавицу, мы непременно ахаем: "Какая красивая!" Но разве бывают некрасивые храмы? Церковь - это, наверное, единственный дом на земле, который всегда и безусловно красив.

Мы на всю эту красоту внимания не обращаем, поскольку - свое. Вот, бывало, взглянешь на чужое море и восторгаешься мощью. Море очень красиво - кто спорит? Но и наши поля привычные - невероятная мощь и красота.

Я думал об этом, когда мы с женой ехали в путешествие на машине: Сергиев Посад, Суздаль, Владимир. Скажу честно: будь открыты границы, вряд ли мы в него собрались. И не потому, что неинтересно, а потому, что думаешь всегда: успеется еще, съездим. А тут поехали.

Некоторые люди нам нравятся, а некоторые — нет. То же самое происходит и с городами, которые тоже живые

По хорошей дороге, что важно. Должен сказать, что главные магистрали, соединяющие эти города, европейского уровня. Ты можешь любоваться пейзажем, потому что ничто не отвлекает. Правда, чем дальше от магистрали отъезжаешь, тем дорога хуже. Но все равно в основном - это все-таки дороги, а не направления. Практически на любой автозаправке можно сходить в чистый - подчеркиваю, в чистый - туалет, выпить кофе и перекусить. Дорога - не преодоление препятствий, а комфортное путешествие.

Главная достопримечательность в этой поездке - храмы. Их очень много во всех городах, и они прекрасны и во многом таинственны.

Чтобы попасть в храм Покрова на Нерли, надо долго идти: сначала шагать через мост над железнодорожными путями, а потом полем, минут двадцать. Существует поверье, что если обойти церковь три раза - исполнится любое желание. И я верю в это. Потому что крошечная эта церковь таинственная и очень, я бы сказал, живая. И пока жена моя совершала обход, я поймал себя на мистическом желании поговорить с этими стенами. Казалось, они могут рассказать о чем-то очень важном, может быть, самом главном. Храм Покрова на Нерли - храм, с которым хочется общаться.

Вообще в этой поездке посещения таких разных, но очень красивых, интересных и по-своему таинственных храмов было, конечно, самым сильным впечатлением.

Чего категорически не хватало в этих поездках, так это улыбок людей, которые осуществляют сервис

Нас не удивляет, что некоторые люди нам нравятся, а некоторые - нет. Но ведь ровно то же самое происходит и с городами, которые тоже живые, и некоторые вызывают симпатию, а некоторые - нет.

Сергиев Посад и особенно Суздаль кажутся очень прибранными и аккуратными. Моя жена очень точно сказала, что Суздаль - город-шкатулка: чистый, опрятный, прямо так и хочется сказать симпатичный. В Суздале нет вокзала, но добраться сюда нетрудно: до Владимира идут быстроходные "Сапсаны", а потом полчаса на автобусе или на такси.

Во Владимире очень много красивых храмов и достопримечательностей, но он оставил у нас ощущение неприбранности, хотелось его умыть. Только во Владимире к нам приставали на улице какие-то странные люди. И только во Владимире нам подали холодную картошку фри - уникальное блюдо владимирской кухни.

Что скрывать: я люблю поесть, в любое помещение сначала приходит мой живот, а уж вслед за ним захожу я. Так вот в Суздале и в Сергиевом Посаде - классные рестораны на любой вкус и кошелек. Много заведений, цены в которых вполне сопоставимы с московскими, но если знать, можно отыскать подешевле. Вкусно везде.

Настоящая русская кухня, доложу я вам, это что-то невероятное. Как и русские настойки. Как и русский чай. Я попробовал блюда, которых в Москве не находил никогда, и, вспоминая их, до сих пор сглатываю слюну.

В Сергиевом Посаде мы жили в маленьком бутик-отеле всего на восемь номеров, где вас встречает замечательная хозяйка, проводит маленькую и очень интересную экскурсию по историческому зданию. И она же утром подает очень вкусный и обильный завтрак. В Суздале - огромный гостиничный комплекс, больше похожий на санаторий. Шведский стол вполне себе качественный. Здесь тихо, уютно и комфортно. Чудесно!

Во Владимире - опять же! - четырехзвездный отель с трудом тянул на пару звезд. Ощущения уюта не было. Но, может быть, нам просто не повезло.

Чего категорически не хватало в этих поездках, так это улыбок людей, которые осуществляют сервис. Российский официант - гордый человек. Чаще всего, принимая заказ, он делает тебе одолжение. Придраться не к чему: все делается правильно и... официально. Человек, который в гостинице ли, в ресторане или музее улыбнулся тебе, да еще и поговорил, воспринимается как исключительная редкость. Как правило, это сильно уставшие, а потому неулыбчивые люди, которые делают трудное дело. Заасфальтировать дороги, умыть город, открыть качественные рестораны и отели - проще, чем научить людей качественному сервису.

Но в целом это путешествие оставило ощущение, если угодно, восторга. Нам открылся мир, который лежит в нескольких часах на машине по хорошей дороге. Мир таинственный, интересный и при этом - свой, родной.

В Сергиевом Посаде мы ходили по лавре и думали о том, что ведь это - клад. Как и Суздаль. Города, куда стремятся люди со всего мира, и вот мы тут, и нам хорошо, и мы можем зайти в эти храмы, поклониться мощам, а потом пойти в хороший ресторан и отдыхать в гостинице, где нам рады.

Это было в какой-то мере открытие своей страны. Открытие, которое не забудется.

Сергиев Посад - Суздаль - Владимир