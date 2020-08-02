Михаил Мишустин обсудил восстановление перевозок железными дорогами

Объем железнодорожных перевозок, упавший из-за коронавирусной инфекции, в России постепенно восстанавливается. Возобновлено курсирование более 180 поездов дальнего следования. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Рабочая встреча состоялась в преддверии Дня железнодорожника. "Я хочу, пользуясь случаем, поздравить вас, коллектив "РЖД" с этим праздником, пожелать здоровья, удачи, и тем семьям особенно, которые ждут железнодорожников, если они в пути. Пожелать отрасли, которую вы возглавляете, всего самого наилучшего", - обратился председатель правительства.

Компания связывает всю Россию от Владивостока до Калининграда, в ней работают около 700 тысяч человек. В период пандемии отрасль испытала достаточно непростые времена, даже пришлось сокращать инвестиционную программу. "Но мы пошли навстречу, и бессрочные облигации, которые "РЖД" выпустило, помогли сохранить высокий уровень инвестиционной программы, который был запланирован", - напомнил Михаил Мишустин.

Апрель и май были очень тяжелыми, признал Олег Белозеров. Пассажиропоток снизился в среднем на 70 процентов. Глава компании поблагодарил правительство за оперативно оказанную поддержку. "На сегодняшний момент мы восстановились по пригороду до 65 процентов, по дальнему следованию - порядка 50 процентов, - сообщил глава "РЖД". - Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращены более 180 поездов - "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки". Растет занятость подвижного состава". Выполнено поручение премьера по запуску прямого маршрута "Ласточки" между Москвой и Костромой. Постепенно восстанавливается пассажирское движение в разных регионах страны.

Значительное внимание железнодорожники уделяют безопасности, особенно сейчас - в период коронавируса. "Мы занимаем первое место в мире по безопасности. Наш глобальный индекс безопасности выше на 22 процента, чем у всех остальных железных дорог мира", - заявил Белозеров. Сейчас в правила работы включена дезинфекция дверных ручек и других элементов, используются новые вагоны с возможностью дезинфекции воздуха, с бесконтактными технологиями подачи воды, мыла.

Значительное внимание в РЖД уделяют безопасности, особенно в период коронавируса

Восстанавливаются грузовые перевозки. Они просели всего на 5,2 процента вместо ожидавшихся 15. "Экономика быстро восстанавливается. По некоторым направлениям, как я уже говорил, это прежде всего контейнерное направление, в целом прирост 15 процентов, а по транзитному направлению - более 20 процентов прироста", - отметил собеседник премьера.

Железные дороги поддержали экономику скидками - по словам Белозерова, было принято более 70 решений по снижению тарифов. "Вместе со всей экономикой проходим тяжелый период, - заключил глава компании. - При этом мы опираемся на энергоэффективность и экологическую безопасность".

Между тем

По итогам отчета в Госдуме Михаил Мишустин утвердил ряд поручений министерствам и ведомствам.

До 28 августа минпросвещения, МЧС и Роспотребнадзор совместно с регионами должны представить информацию о готовности образовательных организаций к началу очередного учебного года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Министерство просвещения в сотрудничестве с рядом других ведомств также должно подготовить единые требования к оплате труда педагогических работников с учетом формирования базовой ставки заработной платы исходя из установленной продолжительности рабочего времени и показателей, предусмотренных указами президента. Срок исполнения - 1 ноября 2020 года.

До 24 августа минсельхоз, минфин и минэкономразвития дополнительно проработают вопрос о финансировании проекта новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиорации.

У минвостокразвития и минэкономразвития есть время до конца августа, чтобы проанализировать эффективность институтов развития, функционирующих на территориях Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Арктической зоне и особых экономических зонах, и представить соображения по оптимизации их деятельности.

Кроме того, до 1 сентября минприроды и Ростуризм подготовят дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учетом географического положения национальных парков на территории страны.