Минобороны планирует закупить крупную партию вертолетов, которые предназначены для подразделений специального назначения. Сейчас эта винтокрылая машина проходит серию летных испытаний.

Ударно-транспортный вертолет, который получил название "Сапсан", создан на базе легендарного Ми-8, однако имеет ряд конструктивных особенностей.

Разработка этой машины велась по заказу министерства обороны, и в прошлом году стало известно, что военное ведомство готово закупить ограниченную партию из 10 вертолетов. Как стало известно, этой закупкой военное ведомство ограничиваться не планирует. Генеральный директор компании "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил "Интерфаксу", что военные уже проявили интерес к покупке крупной партии "Сапсанов". "Интерес есть. Детали обсуждаются", - рассказал Богинский. "Сапсан" стал разрабатываться с учетом боевого опыта, который получили наши вертолеты в современных военных конфликтах, в том числе в Сирии.

На машину установлены высотные двигатели увеличенной мощности, благодаря которым появилась возможность использовать ее в самых сложных условиях, к примеру, в горах или при аномальной жаре.

Кроме того, на "Сапсан" установили два пулемета калибра 12,7 мм и управляемые ракеты. Повышенная защита достигнута благодаря бортовым комплексам обороны, титановой и кевларовой броне.