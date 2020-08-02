Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах

Самыми популярными продуктами в крупных сетевых магазинах за первые семь месяцев этого года стали бананы, картофель и сахар-песок. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные компании "ЧекСкан Research".

Заключение аналитиков основано на изучении данных 2,5 миллиона чеков покупателей в магазинах сетей "Магнит" и "Пятерочка".

Данные представлены в целом по России, хотя в отдельных регионах есть свои особенности. Например, в Северо-Западном федеральном округе в "Магните" чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе одним из самых популярных товаров был майонез.

При этом средний чек в магазинах пиковых значений достиг в апреле - 550 рублей в "Магните" и 576 - в "Пятерочке". К июлю, наоборот, сумма в чеках снижалась до 500 - 533 рублей.

Ранее эксперты исследовательского холдинга "Ромир" выяснили, что в июне доля трат россиян на покупку продуктов сократилась до 36% от общего объема их расходов, что соответствует уровню марта. Во время самоизоляции этот показатель достигал 46%.