Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями

Актриса Марина Неелова прокомментировала скандальный уход Сергея Гармаша из театра "Современник". По ее словам, такое решение он принял из-за неоправданных ожиданий.

Неелова поддержала нового худрука театра Виктора Рыжакова, назначение которого в своем письме к труппе Гармаш назвал катастрофой.

- Пришел в театр режиссер с самыми прекрасными намерениями - работать, создавать, развивать, двигаться вперед вместе с "Современником" и артистами, которые, казалось бы, хотят того же! И началось! И теперь пытаются раскачать этот "парус одинокий" до такой степени, чтобы утопить всех сразу, - отметила актриса в беседе с РБК.

Неелова также выразила мнение, что "драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями".

Напомним, Сергей Гармаш, игравший в "Современнике" с 1984 года, на днях покинул театр. По его словам, в коллективе - раскол, а вектор развития, предложенный Виктором Рыжаковым, он принять не может.

Виктор Рыжаков был назначен худруком после ухода из жизни Галины Волчек, в конце 2019 года.