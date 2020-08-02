Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ

Голосование членов Республиканской партии США по выдвижению своего кандидата в президенты в августе будет проходить в закрытом режиме, без участия представителей СМИ.

Как сообщает Associated Press, делегаты партийного съезда должны собраться 24 августа в городе Шарлотт в Северной Каролине, чтобы официально номинировать президента Дональда Трампа в качестве кандидата на пост главы государства. Однако в партийном форуме примут участие только 336 делегатов. Они проголосуют по доверенности примерно за 2500 официальных делегатов. Трамп - единственный оставшийся кандидат от партии, и его утверждение станет чисто формальным.

Как отмечают эксперты, впервые в американской истории на подобном съезде будет нарушена традиция присутствия представителей средств массовой информации. Напомним, что ранее Трамп изменил место проведения съезда, который должен был пройти в Джексонвилле, штат Флорида. Некоторые высокопоставленные республиканцы, включая губернатора Техаса Грега Эбботта, заявили, что не примут участия в работе съезда.

Потенциальный соперник Трампа, демократ Джозеф Байден, должен быть номинирован на съезде Демократической партии, который пройдет в Милуоки с 17 августа.