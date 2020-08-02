Новая система финансирования прикладной науки оправдала себя

Новая система финансирования государственных университетов, внедренная последние десять лет, дала долгосрочный положительный эффект. Вузы активно включены в прикладные научные исследования, а разработанные ими при поддержке государства ноу-хау помогли предприятиям преодолеть экономические трудности на фоне пандемии.

Для того чтобы вузы действительно стали не просто образовательными учреждениями, но реально работающими научными центрами, была разработана система финансирования госуниверситетов с привязкой внедрения результатов исследований на конкретных предприятиях с целью организации новых производств, нужных экономике.

Таким образом государство еще и стимулировало рост производства в инновационных направлениях.

Так, к примеру, Чебоксарский электроаппаратный завод сегодня переживает экономический подъем. Спрос на продукцию предприятия вырос в том числе за счет научных разработок, проведенных еще в 2010-2012 годах совместно с Уфимским государственным нефтяным университетом.

Тогда были созданы новые высоковольтные частотно-регулируемые преобразователи. Если говорить простым языком, это устройства, регулирующие частоту тока для промышленных приборов. Например, электродвигателей и насосных агрегатов для перекачки нефти.

Давайте кое-что вспомним. В 2010 году Уфимский государственный нефтяной университет в результате многостадийного конкурса совместно с Чебоксарским электроаппаратным заводом выиграл финансирование опытно-конструкторских работ. По условиям трехстороннего договора между Министерством образования РФ, УГНТУ и ЧЭАЗ университет разрабатывал новые для того времени высоковольтные частотно-регулируемые преобразователи. Их применение позволяло снизить энергозатраты на перекачку нефти и повысить сроки службы электродвигателей и насосных агрегатов.

Государственный же интерес был в том, чтобы соединить вместе прикладную науку и производство.

Согласно договору Чебоксарский электроаппаратный завод бесплатно получал результаты опытно-конструкторских работ, но был обязан вложить аналогичную сумму в подготовку производства преобразователей из собственной чистой прибыли.

Выделенные государством университету средства пошли на патентный поиск, научную работу, создание технических требований к изделиям в основном под нужды нефтяной промышленности, проведение научно-практических семинаров и конференций, обучение студентов и аспирантов, а также значительная доля средств была израсходована на оплату труда разработчиков, субподрядчиков, испытателей, закупку комплектующих для создания опытных образцов и испытательных стендов. В частности, один из подрядчиков - Ивановский госуниверситет - впервые в стране разработал систему управления высоковольтных частотно-регулируемых преобразователей и передал ее в составе общих разработок на ЧЭАЗ.

Результаты опытно-конструкторских работ многократно проверялись авторитетными государственными комиссиями и признаны однозначно положительными.

Результаты опытно-конструкторских работ многократно проверялись авторитетными государственными комиссиями и признаны однозначно положительными

Кстати, в то время трудно было создать приборы полностью из российских деталей. В 2010-2012 годах в России не производились электронные компоненты для высоковольтных преобразователей. До сих пор они закупаются за рубежом. Это, кстати, мировой опыт: обычно никто не производит сложные технические системы полностью из своих деталей и материалов. Какие-то комплектующие часто закупаются за границей, международная кооперация давно устоялась, у разных стран своя специализация.

Техническое задание включало в себя разработку и создание отечественного высоковольтного частотно-регулируемого преобразователя с опорой на лучший зарубежный опыт. Однако от иностранных производителей брались только отдельные детали, в сумме составляющие не более 10 процентов в цене конечного изделия.

Конечный вариант российского преобразователя получал по сравнению со стандартной заготовкой такого же прибора от ведущей японской компании около 20 новых функций, в том числе возможность остановки двигателя на холостом ходу без нагрева, а также непрерывной стабильной работы при скачках и провалах напряжения до нескольких секунд и т.д. Также в УГНТУ спроектировали надежный интерфейс для включения преобразователя в автоматическую систему управления перекачки нефти. Здесь все комплектующие были отечественными.

В результате возникла полноценная российская разработка. Созданный преобразователь может интегрироваться в любую автоматическую систему управления для перекачки нефти.

На Чебоксарском электроаппаратном заводе есть все возможности для массового изготовления таких аппаратов.

Главное - была создана команда высококвалифицированных специалистов, способных решать не только производственные задачи, но и разрабатывать новые варианты полностью российских высоковольтных частотно-регулируемых преобразователей, что и реализуется на предприятии в заказах, теперь уже не только от нефтяных компаний, но и, например, от минобороны.

Коллектив в 170 человек - программистов, проектантов, физиков-исследователей, идеологов систем управления, конструкторов, схемотехников, технологов, релейщиков и т.д. - сложился во время выполнения опытно-конструкторских работ в 2010-2012 годах. Наличие профессиональной и креативной команды, получившей бесценный опыт в ходе той прикладной научной работы, позволило в последние семь лет разработать и создать уникальную систему управления, не имеющие аналогов в мире драйверы и силовые модули. Вся эта техника полностью российская.

Надо отметить, что Чебоксарский электроаппаратный завод, разработавший уникальную технику, способен выполнять и в будущем сложные технические задачи в духе нашего времени цифровой экономики.

Из первоначальных разработок выросли и другие успешные проекты предприятия, что позволило выполнить техзадание на 100 процентов. В свое время это подтвердила команда компетентных экспертов из Военно-технической корпорации (ВИКОР), выбранных минобрнауки, имеющая в своем составе десятки докторов и сотни кандидатов наук соответствующего профиля. Все это говорит о том, что выбранная в те годы нашим государством дальновидная стратегия упреждающего развития прикладных научных исследований оказалась правильной и дала отличные результаты в реалиях современной российской экономики.