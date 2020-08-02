Новая Зеландия потребовала от Сеула выдать на допрос высокопоставленного дипломата

Скандал по поводу обвинений высокопоставленного дипломата Республики Корея в сексуальных домогательствах к сотруднику-новозеландцу не утихает и грозить осложнить весь комплекс отношений между Сеулом и Канберрой. Глава МИД Новой Зеландии заявил, что Южная Корея должна согласиться на расследование и направить дипломата для допроса новозеландскими следователями. Эксперты же отмечают, что официальный Сеул оказался в непростом положении.

Скандальные инциденты произошли еще в 2017 году в посольстве Республики Корея в Новой Зеландии. Молодой местный сотрудник, гражданин Новой Зеландии, заявил, что заместитель посла РК в Канберре позволил себе сексуальные домогательства в отношении молодого человека, хватая последнего за ягодицы и руки.

Было начато следствие, но МИД РК и посольство не стали сотрудничать с местной полицией и не стали предоставлять записи камер наблюдений. Дипломат же смог избежать допроса местной полиции, используя дипиммунитет. Он затем завершил работу в Новой Зеландии, вернулся в Сеул, а сейчас возглавляет Генеральное консульство РК на Филиппинах. В Корее было проведено собственное расследование инцидента, где дипломат категорически отверг все обвинения, сказав, что он не является гомосексуалистом, а пострадавший куда крупнее и сильнее дипломата. В итоге в МИД РК ограничились тем, что на один месяц выдали бывшему заместителю посла пониженную зарплату.

Однако вся эта история вновь оказалась в центре внимания, когда несколько дней назад президент РК Мун Чжэ Ин позвонил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн, чтобы попросить ее поддержать южнокорейскую кандидатуру на пост нового главы Всемирной торговой организации. Однако вместо обмена любезностями произошел весьма неприятный для Муна разговор, в ходе которого Ардерн напомнила об инциденте, попросив президента Южной Кореи помочь восстановить справедливость. Мун пообещал разобраться, дав соответствующее указание.

Это спровоцировало в южнокорейских СМИ и обществе большую шумиху, так как в самой Корее один за другим произошла серия громких скандалов из сферы сексуальных домогательств, где были замешаны высокопоставленные политики и общественные деятели.

Недавно министр иностранных дел и вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс в интервью местным СМИ снова поднял тему этого происшествия, фактически потребовав от Южной Кореи выдать дипломата для допроса и не прикрываться дипиммунитетом. Министр сказал, что, так как следствие идет в Новой Зеландии, где и произошел инцидент, то южнокорейский дипломат должен прибыть в Новую Зеландию и лично ответить на все вопросы, которые есть у следователей к нему. "Не стоит прикрываться дипломатическим иммунитетом… Все произошло на территории нашей страны, об этом надо помнить… Я надеюсь, что дипломат сам примет верное решение и прибудет для беседы со следователями", - отметил министр.

Отметим, что в Новой Зеландии за подобные преступления предусмотрено наказание до семи лет тюремного заключения, но корейский чиновник категорически отвергает все обвинения. "Раз он говорит, что не виновен, то пусть прилетит и сам все расскажет, сам защитит себя", - таков был общий посыл заявления Уинстона Питерса. Министр добавил, что они обсуждают этот вопрос и добиваются его решения на "самом высоком дипломатическом уровне".

В самой Корее все громче слышны голоса тех, кто выступает за то, чтобы отправить дипломата в Новую Зеландию на допрос. В правительстве РК не хотят же создавать прецедент, но ситуация уже получила большую огласку в СМИ и рассматривается на самом высоком политическом уровне.