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02.08.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Они в долгу не останутся

Подписан закон о бесплатном списании кредитов граждан
Текст: Игорь Зубков
С 1 сентября граждане, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут подать заявление о своем банкротстве - бесплатно и без суда. Ключевое условие - судебные приставы проводили по должнику исполнительное производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни имущества. То есть речь идет о списании безнадежных долгов малоимущих граждан. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По новому закону достаточно заявления должника в любой МФЦ "Мои документы". Специалисты МФЦ проверят, в каком состоянии исполнительное производство, и сами разместят уведомление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс). После этого прекращается начисление процентов, пени и штрафов, то есть долг больше не растет. Банк или МФО, чьи кредиты/займы указаны в заявлении, могут еще раз проверить, нет ли у должника недвижимости, кроме единственного жилья, или автомобиля, которые можно взыскать, и вправе инициировать общую процедуру банкротства через суд. Если кредитор, как и приставы, ничего не нашел, через шесть месяцев после регистрации дела в Федресурсе гражданин освобождается от долгов и может начинать жизнь с чистого листа.

За шесть месяцев банкротами стали 42,7 тысячи граждан

При всей простоте процедуры закон содержит существенный барьер для ее использования. Он заключается в том, что заявлению о банкротстве предшествует завершенное исполнительное производство, то есть заемщик должен пройти через судебное разбирательство по иску банка или МФО и судебные приставы должны вынести постановление о невозможности взыскания, а это может занимать годы, отмечает председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Кроме того, судебный пристав может не прекращать исполнительное производство, если у должника периодически возникают какие-то доходы. Наконец, кредитор может передать долг коллекторам, а не взыскивать его через суд.

Учитывая критерии допуска, в первые месяцы действия закона случаи обращения к этой процедуре не будут массовыми, полагает управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Это подтверждает и опыт вступления в силу общих норм о банкротстве граждан в октябре 2015 года - лишь немногие должники сразу инициировали собственное банкротство.

Важно помнить, что списана будет именно та сумма долга, которую гражданин указал в заявлении. При этом есть опасность, что он может не знать точно, сколько именно должен с учетом процентов и штрафных санкций. Поэтому перед подачей заявления необходимо обратиться за этими сведениями в банк или МФО, советует юрист, эксперт проекта минфина по финансовой грамотности Лолла Кириллова. Кредиты, не указанные в заявлении о банкротстве, останутся действующими.

В отличие от банкротства через суд новый закон разрешает бесплатное списание небольших долгов, но только тем должникам, у которых судебные приставы не нашли ни денег, ни имущества

Мировая практика (например, в Новой Зеландии действует очень похожий институт No Asset Procedure) показывает, что кредиторы довольно часто переходят из упрощенного банкротства к обычной процедуре. "Но в нашем варианте новая процедура доступна только тем гражданам, по которым кредиторы уже предпринимали безнадежные попытки взыскания в исполнительном производстве, и им не удалось найти имущество, на которое можно было бы обратить взыскание. Поэтому считаем, что переход к обычной процедуре не будет системным явлением", - говорит Евгений Акимов.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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Взамен списания долгов гражданин частично ограничивается в правах. В течение шестимесячной процедуры банкротства он не может брать новые кредиты/займы и выступать поручителем. Если гражданин менее чем за год до банкротства был индивидуальным предпринимателем, он не может в течение пяти лет заниматься предпринимательством и занимать руководящие должности (такие же последствия наступают после банкротства по суду). Повторно пройти внесудебное банкротство можно только через 10 лет.

"Мы рассчитываем, что новая процедура банкротства поможет наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудное жизненное положение, освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни", - отмечал замминистра экономического развития Илья Торосов. Действующая с 2015 года процедура банкротства через суд распространяется только на долги от 500 тыс. руб. и стоит около 100 тыс. руб.

Влияние закона на кредиторов также должно быть в целом позитивным. "Появится возможность в более простом порядке списать безнадежную задолженность, сократятся сроки тех процедур банкротства, которые заведомо не приводят к получению возмещения, но заставляют нести организационные и материальные издержки", - говорит Евгений Акимов.

Что касается возможностей для злоупотреблений, то опасения кредиторов традиционны - не воспользуются ли упрощенной процедурой должники, изначально не имевшие намерения исполнять обязательства. "Но эти возможности видятся не очень существенными, поскольку, как было сказано выше, критерии допуска должника к процедуре сравнительно жесткие", - указывает Акимов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Банкротство физлиц

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