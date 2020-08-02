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02.08.2020 11:31

Парламентские выборы в Сянгане отложили из-за COVID-19

Глава администрации специального административного района Сянган Линь-Чжэн Юээ объявила о переносе общих выборов в Законодательный совет САР Сянган 2020 года из-за тяжелой эпидемической обстановки. Центральное правительство Китая выразило поддержку решению администрации САР с учетом интересов народа и текущей обстановки Сянгана, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Kin Cheung Фото: AP Photo/Kin Cheung
Фото: AP Photo/Kin Cheung

Это важная мера по защите жизни и здоровья жителей Сянгана и обеспечению справедливых выборов. В начале июля в Сянгане вновь вспыхнула и начала быстро распространяться по всему району эпидемия COVID-19. Администрация САР Сянгана незамедлительно приняла ряд строгих мер по сдерживанию распространения эпидемии. Однако риск дальнейшего широкого распространения инфекции в Сянгане чрезвычайно высок. В последние дни сянганская общественность призывала отложить выборы в Законодательный совет, выразив надежду, что они будут проведены при условии обеспечения гарантий общественной безопасности и справедливости.

Стоит отметить, что согласно правилам Положений о реагировании на чрезвычайные ситуации Сянгана, глава администрации САР Сянгана совместно с Административным советом может принимать любые постановления, которые отвечают общественным интересам, если считает, что сложившаяся ситуация является чрезвычайной или угрожает общественной безопасности. Кроме того, согласно статистическим данным, из-за пандемии COVID-19 к середине июля выборы различного уровня перенесли, по меньшей мере, в 70 странах и регионах мира.

На фоне крайне сложной эпидемической ситуации администрация Сянгана приняла решение о переносе выборов. Это было сделано в полном соответствии с законом и является проявлением непосредственной ответственности органов власти за жизнь и здоровье жителей Сянгана. Это решение является разумным и правомерным шагом и отвечает воле и интересам жителей Сянгана.

Это решение не повлияет на нормальную деятельность органов власти САР Сянган, а также никоим образом не нарушит демократические права и свободы, которыми обладают сянганские жители в соответствии с законом. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высший законодательный орган Китая, в ближайшее время примет решение по различным вопросам, возникшим в связи с переносом выборов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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