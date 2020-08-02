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02.08.2020 17:15
Рубрика: Общество

Бред о шести миллиардах

Того, кто говорит правду, будут стараться скомпрометировать
Текст: Елена Яковлева
Церкви всегда достается за то, что она говорит Божию правду. Из-за этого идут поиски миллиардов долларов на личном счету патриарха. Патриарх Кирилл впервые рассказал в воскресной проповеди, как к нему обратился архиерей с просьбой помочь "из личных шести миллиардов долларов".

Отслужив в день Ильи пророка Божественную Литургию в знаменитом храме пророка Илии в Обыденском Переулке, патриарх решил напомнить современникам, что такое пророчество. Чаще всего оно воспринимается как способность увидеть будущее, отметил патриарх, но совсем не является таковым: пророк может и не прозревать будущего, а быть пророком.

Фото: РИА Новости
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Смысл пророчества, напомнил патриарх, в передаче людям Божией правды. Она - это великая сила, которая кого-то привлекает, кого-то раздражает, а кого-то провоцирует на агрессию против тех, кто эту правду говорит.

Церковь всегда теряет свою силу, когда перестает возвещать Божию правду, настаивает патриарх.

Перестает же она это делать чаще всего от страха гонений, или от боязни не совпасть с общественным мнением. И люди в истории часто не могли и не хотели провозглашать Божию правду с риском для своего благополучия.

- Сегодня Церковь по милости Божией провозглашает Божию правду. Может быть, не так, как всем бы нам хотелось, потому что провозглашают ее все-таки люди от лица Церкви, а у людей свои ограничения - интеллектуальные, культурные. Но даже если сделать поправки на все частные случаи - сегодня Церковь не боится говорить Божию правду, - считает патриарх.

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И когда начинают вдруг говорить "ужасные вещи" о патриархе, архиереях, священниках, то, как правило, это направленного на то, чтобы скомпрометировать тех, кто провозглашает правду Божию, - уверен патриарх, - скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять "Ну что ты нам говоришь, ты посмотри, что о тебе пишут".

И рассказал о том, как искушению "написанного" поддался известный архиерей.

- Я однажды был просто поражен общением с одним из владык (сейчас он на заслуженном отдыхе), - вспоминал патриарх. - Мы летели с ним из одной страны в другую, он работал за границей, а я был председателем Отдела внешних церковных связей. И он мне так по-братски (мы давно с ним были знакомы) говорит: "Владыка, ну помогите, пожалуйста, с деньгами, нам очень трудно". Я сказал: ну мы же вам перечисляем деньги. "Да нет, вы из своих помогите". Я поднапрягся: что значит из "своих". "Ну вас же 6 миллиардов долларов". Я посмотрел на этого владыку и говорю: ты не шутишь? "Да нет". Значит этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил.

Но, по словам патриарха, как только Церковь начнет говорить то, что приятно сильным мира сего, никакой критики в ее адрес не будет: "Все моментально исчезнет, на руках носить будут". Но то, что сегодня Церковь на руках не носят (хотя она и существует в условиях свободного государства), свидетельствует о том, что Церковь, как всегда, стремится и сегодня обращать к людям слово, исполненное Божественной правды.

Хочется сегодня многим запустить эти страшные эксперименты с продажей младенцев от суррогатных матерей, а Церковь говорит - нет, это грех, этого делать нельзя. Тоже самое и с абортами. "Мы принимаем женщин и мужчин, их мужей, совершивших этот грех, проводя их через таинство покаяния, но мы никогда не скажем, что норма жизни". Как и нарушение целостности брака - супружеской верности - никогда не будет признано Церковью, как бы не разрушало эту норму современная культура в кино или в литературе. "Мы будем это говорить, какими бы старомодными и устаревшими, неграмотными нас не называли", - подчеркнул патриарх, видя в этом залог продолжение пророческого служения церкви. "Как и тем доставалось, так и сегодня достается", - заключил патриарх, будучи уверенным, что миссия пророческого служения Церкви продлится в далекое будущее.

Общество Религия

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