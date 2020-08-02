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02.08.2020 20:30
Рубрика: Общество

С кем поведешься

Распространение COVID-19 во многом зависит от поведения молодежи
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
Новые вспышки коронавируса во многих странах вызваны беспечностью молодежи, игнорирующей меры защиты, заявили в ВОЗ. И если проконтролировать всех на улице трудно, то можно хотя бы определить правила поведения в общественных местах и учебных заведениях, что и сделали в преддверии начала учебного года специалисты Роспотребнадзора.

Начало учебы, в том числе и в России, может обострить эпидемическую ситуацию. Молодые люди должны принимать те же меры предосторожности для самозащиты, что и все остальные, заявил в конце недели глава ВОЗ доктор Тедрос Габреисус. "Мы говорили и скажем еще раз: молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим", - сказал глава ВОЗ. Не случайно во многих странах правительства вновь настаивают на ограничениях в тех местах, где много молодежи: закрывают ночные клубы, ограничивают посещение спортивных центров.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Прогнозируемый осенью всплеск заболеваемости реален, так как, на мой взгляд, очевидно, что в популяции пока сохраняется высокая доля людей, не имеющих иммунитета и чувствительных к вирусу. Свою роль здесь может сыграть не только наступление холодной осенней погоды, благоприятной для распространения любых респираторных вирусов, но и намечающееся в сентябре возобновление очной учебы в школах и вузах, - прокомментировал "РГ" заслуженный врач России, научный редактор образовательного портала для медиков vrachu.ru Михаил Каган. - Возвращение в большие коллективы молодых людей создает дополнительные риски, причем многие вернутся в столицу из своих регионов, где эпидситуация будет в этот момент более серьезной, чем в Москве. Я согласен с мнением, высказанным ВОЗ, что именно молодые люди являются основными разносчиками вируса из-за высокой мобильности и часто халатного отношения к соблюдению социальной дистанции и пользованию средствами индивидуальной защиты".

Более того, отмечает эксперт, по отчетам разных стран видно, что за последний месяц выросла доля госпитализаций из-за COVID-19 именно молодых людей. Объясняется это просто: старшее поколение по-прежнему бережется, а молодежь расслабилась. Кстати, в самом начале эпидемии, когда в Москву вернулись из Италии любители горных лыж, первая волна заболевших тоже состояла из людей молодого возраста.

Поэтому нам, очевидно, не избежать более строгих правил пребывания не только в транспорте и общественных местах (кстати, Москва возобновила проверки ношения масок в метро и торговых сетях), но и в учебных заведениях. Роспотребнадзор сформулировал новые требования для университетов, институтов, колледжей. Документ выпущен в виде рекомендаций, но можно не сомневаться: их выполнение будет обязательным. У вузов есть месяц, чтобы подготовиться.

Требования к профилактике и противоэпидемическим мерам, которым придется следовать учебным заведениям, стандартные: входной фильтр, бесконтактная термометрия студентов и преподавателей, обработка рук антисептиками.

Требования к вузам стандартные: входной фильтр с измерением температуры, маски, обработка рук антисептиками, тщательная уборка аудиторий

Особо строгими будут требования к уборке помещений: обработка дверных ручек, перил, выключателей и прочих контактных поверхностей каждые четыре часа плюс ежедневная влажная уборка (а каждую неделю - генеральная). Предусмотрена также регулярная дезинфекция систем вентиляции и кондиционеров.

Фото: iStock
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Вузам придется разориться на приобретение бактерицидных ламп - рекомендовано обеззараживание воздуха. Кроме того, студенты, профессура и персонал должны обеспечиваться масками в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Предусматривается также использование перчаток и дезинфицирующих салфеток.

Иностранных студентов, как следует из документа, на учебу в Россию пустят, но допустят к занятиям только после двухнедельного карантина со сдачей на 10-12-й день теста на COVID-19 методом ПЦР.

"Соблюдение всех мер предосторожности во время образовательного процесса позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье студентов, преподавателей и сотрудников вузов", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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