До старта нового сезона российской Премьер-лиги (РПЛ) осталось всего шесть дней. Чемпионат обещает быть уникальным: у команд было всего полторы недели на подготовку, а впереди не только матчи в национальном первенстве, но и еврокубки.

Многое в таких непростых обстоятельствах зависит от тренеров. От их таланта и умения в кратчайшие сроки помочь футболистам набрать форму. Однако о какой последовательной работе можно говорить, если РПЛ вышла чуть ли не в лидеры в Европе по увольнению тренеров? Шутка ли: в прошлом сезоне из 16 специалистов, возглавлявших свои команды на старте первенства, места сохранили лишь пятеро. И то некоторые из них также столкнулись с определенными сложностями.

В прошлом сезоне из 16 тренеров в Премьер-лиге до конца чемпионата доработали лишь пятеро

По неофициальной информации ряда СМИ, конфликт с руководством "Зенита" возник у Сергея Семака. Сообщалось даже, что спортивный директор "сине-бело-голубых" Хавьер Рибалта уже занимается поисками нового наставника. Сам Семак, который на днях был признан лучшим тренером РПЛ, подчеркнул: что будет через год, никто не знает.

- Слухи о конфликте с менеджментом "Зенита"? Все в порядке. В клубе все хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Я выкладываюсь на 100 процентов каждый день, а что будет через год, никто не может сказать, - отметил Семак в эфире "Матч ТВ".

Тенденция в последнее время такова, что даже хороший результат вовсе не гарантирует тому или иному тренеру сохранение своего поста. Яркий пример - Юрий Семин. С момента очередного возвращения в "Локомотив" в 2016 году он привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке страны, дважды завоевал Кубок России, но еще до возобновления прошлого сезона покинул клуб. Хотя на момент ухода Семина "красно-зеленые" шли вторыми в турнирной таблице.

Плюс-минус аналогичная ситуация сложилась в "Химках". Сергей Юран, при котором "красно-черные" решили задачу по выходу в Премьер-лигу и добрались до финала Кубка страны, в котором "Зенит" выиграл благодаря пенальти в концовке, за несколько дней до начала сезона был отправлен в отставку.

В своем увольнении Юран поспешил обвинить нового генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. Чуть ранее в прессе появлялась информация о том, что "красно-белые" и "Химки" договорились о партнерстве. Наверное, поэтому Юран назвал имя Газизова. Дескать, именно столичный клуб принял решение о смене тренера в "Химках".

Правда это или нет - никто не знает. В любом случае контракт с Юраном был расторгнут, а на его место заступил известный по работе в системе "Спартака" Дмитрий Гунько. Специалиста уже представили команде, которая под его руководством выйдет в следующую субботу на матч первого тура Премьер-лиги против столичного ЦСКА.

По словам Гунько, предложение от "Химок" поступило ему в субботу. "Для меня это - серьезный вызов. Было бы глупо отказываться от варианта возглавить клуб Премьер-лиги", - приводит слова тренера сайт подмосковного клуба.