Попова: Для коронавируса губительно любое дезсредство

Любое дезинфицирующее средство губительно воздействует на коронавирус, - заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезинфектантом обработали", - сказала она в интервью "Вестям" на телеканале Россия-1.

Попова также напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов, поэтому влажная уборка и обработка контактных поверхностей дезинфицирующими растворами остаются актуальными средствами защиты от заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что способности вируса сохранять активность на поверхностях изучали в ГНЦ "Вектор" Роспотребназора. Первоначально специалисты во всем мире перестраховывались: например, в рекомендациях ВОЗ говорилось, что вирус остается активным на поверхностях в течение нескольких дней, при этом его можно нейтрализовать 70-процентным спиртом, но не менее концентрированным раствором.

Дополнительные исследования российских специалистов подтвердили, что вирус сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более чем на 48 часов и эта его способность может служить источником заражения. При этом обработка поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет очистить их от жизнеспособных вирусных частиц всего за несколько минут.

В "Векторе" протестировали несколько десятков различных дезинфектантов: с хлором, спиртом, на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Результаты показали: все эти средства быстро и эффективно убивают вирус. В частности, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30 процентов способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты - они уничтожают вирус за время, не превышающее минуты. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.

"Вирус не очень стойкий, он чувствителен практически ко всем дезинфектантам. Можно использовать спиртсодержащие, хлорсодержащие растворы - протереть ими поверхность предмета, дать высохнуть - и можно спокойно пользоваться. Действует на вирус перекись водорода. И даже обычный мыльный раствор - этого вполне достаточно для обеззараживания и рук, и поверхностей", - сказал в интервью "РГ" замдиректора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он также пояснил, что, например, в быту, вполне достаточно обработать поверхности обычной водкой. Для обеззараживания воздуха и поверхностей также можно использовать лампы с ультрафиолетовым излучением. Только надо следить, чтобы это были лампы закрытого типа, безопасные для глаз, - отметил эксперт.