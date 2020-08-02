Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах

Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день в 80 регионах Российской Федерации наблюдается или четкая стабилизация, или снижение заболеваемости. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост", - сказала Попова в интервью "Вестям" на телеканале Россия-1.

Попова объяснила рост числа инфицированных чрезмерно поспешным снятием ограничений, а также пренебрежительным отношением населения к выполнению мер профилактики заражения. "Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли из ограничений", - отметила глава Роспотребнадзора.

В ведомстве по-прежнему рекомендуют при возвращении к работе любых общественных заведений - общепита, бытовых и прочих услуг, торговли, спортивных и зрелищных мероприятий - строго выполнять противоэпидемические меры: ограничивать количество посетителей, соблюдать социальную дистанцию, требовать использовать маски и перчатки. В частности, в последние дни власти Москвы усилили контроль за ношением масок в транспорте и торговых центрах.