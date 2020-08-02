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02.08.2020 15:56
Рубрика: В мире

Премьер-министр Финляндии вышла замуж

Текст: Константин Волков
Фото: Johanna Geron, Pool Photo via AP Фото: Johanna Geron, Pool Photo via AP
Фото: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за Маркуса Райкконена, с которым они живут вместе уже 16 лет.

Фото: twitter.com/MarinSanna
Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире

"Я счастлива и благодарна за то, что могу разделить свою жизнь с любимым человеком", - написала Марин в соцсетях.

Свадьба состоялась 1 августа в официальной резиденции премьер-министра Финляндии Кесяранта в Хельсинки.

Марин познакомилась с Райкконеном, когда ей было 18 лет. Летом 2016 года они обручились, однако официальную церемонию бракосочетания откладывали, в том числе из-за реконструкции резиденции Кесяранта. При этом белое платье, в котором Марин была на торжестве, она впервые показала на приеме в 2018 году и тогда сказала, что хочет появиться в нем на свадьбе.

Ее супруг работает директором по коммуникациям в одной из компаний. Их общей дочери сейчас 2,5 года.

В мире Европа Финляндия

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